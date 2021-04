Cerveja Praya quer mudar o mundo com sustentabilidade e preço acessível

A cerveja Praya nasceu de uma tentativa quase frustrada do surfista Marcos Sifu. Quando preparou a primeira receita e ofereceu aos amigos ninguém gostou da bebida. Só semanas depois quando outro amigo resolveu experimentar é que ela estava no ponto ideal para ser consumida. O que houve? Um detalhe importante: na segunda prova a bebida estava maturada. "Depois desse incidente, de quem nunca havia preparado uma cerveja, foram três anos repetindo a receita até o nascimento da Praya em 2016", diz Paulo de Castro, sócio-fundador também conhecido como Zeh Pretim.

Atualmente são quatro sócios: Zeh, Sifu, Duda Gaspar e Tunico Almeida, também presidente. Juntos, eles seguem com a ambição de não apenas vender cerveja, mas ser um produto altamente sustentável. Em fevereiro a companhia conseguiu a certificação do Sistema B, destinada a empresas que atendem um padrão de boas práticas de governança, meio ambiente, comunidade e clientes. Já na última semana, a Praya anunciou que otimizou o rótulo com menos papel e cola na garrafa de 600 ml para gerar menos lixo. O rótulo traz informações como selo 100% natural e compromisso de carbono neutro, visando destacar ao consumidor o posicionamento socioambiental.

"A sustentabilidade faz parte de quem nós somos. Passamos dois anos nos preparando para a certificação do Sistema B e isso nos ajudou a entender o que poderíamos melhorar. O produto tem que ser algo bom para as pessoas e para o planeta. Acho que a pandemia abriu os olhos de mais empresas para isto", diz Zeh. Segundo ele, a marca está atenta aos detalhes, por exemplo, quando em festas -- antes da pandemia -- substituiam o copo de plástico pelo de papel biodegradável, além do incentivo ao consumo alcoólico responsável.