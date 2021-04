Com carro elétrico, Telhanorte começa a fazer "entregas limpas" na capital paulista

A Telhanorte, rede de lojas de materiais de construção, deu um passo rumo à mobilidade limpa ao anunciar a entrega de produtos por um veículo totalmente elétrico. O pequeno caminhão é fruto da parceria com a empresa de locação de veículos e gestão de frotas Osten Fleet e realizará a entrega de compras de uma das lojas da rede na capital paulista.

Inicialmente, o veículo estará disponível apenas na unidade da Telhanorte Marginal, na zona norte da cidade de São Paulo, fazendo o delivery de compras feitas pelos canais digitais da empresa. Com a atitude, a Telhanorte passa a ser a primeira empresa do setor de home center a realizar entregas por meio de um carro 100% elétrico.

A ação é uma extensão do compromisso ambiental assumido recentemente pela Saint-Gobain, grupo que controla a Telhanorte no Brasil. O objetivo é reduzir as emissões de carbono em 20% até 2025 e atingir a neutralidade até 2050 globalmente. Para isso, o esforço energético e a mobilidade limpa passam a fazer parte do conjunto de em lojas e centros de distribuição, por exemplo.

“A implementação do carro elétrico ocorre em um momento em que o Grupo está focando em muitas metas sustentáveis globais e, somado a outras iniciativas, essa busca se tornar um dos desafios de cada um dos mais de 4 mil funcionários no país”, afirma Michelle Oliveira, diretora de Logística da Telhanorte.

Para além do benefício ambiental, o carro elétrico tem a liberação do rodízio de veículos e tem eficiência tecnológica que permite o acompanhamento e controle digital de consumo e autonomia, além de mapear pontos de recarga por meio de um aplicativo. Segundo a empresa, a ideia é expandir o projeto para outras lojas da rede em um futuro próximo.

A empresa também diz que já está realizando estudos com empresas dos setores de logística e laboratórios para também expandir o projeto elétrico.

"A consciência que as empresas vêm ganhando acerca de suas responsabilidades em relação à sustentabilidade e à necessidade de adoção de medidas práticas é o principal motivo para estarmos vivenciando um forte aumento na procura por esse tipo de serviço e na demanda de migração de veículos a combustão por elétricos", disse Liandra Boschiero, gerente da Osten Fleet.