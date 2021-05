Como preparar empresas para um futuro sustentável? Christina Raab explica

Como as empresas podem ajudar a construir um futuro mais sustentável, sem abrir mão do ? Essa é uma dúvida que Christina Raab, vice-presidente da Cradle to Cradle Products Innovation Institute, responde com maestria. O instituto é conhecido por divulgar os princípios Cradle to Cradle, que propõem uma nova forma de pensar os processos de produção.

Para ajudar a explicar os princípios do Cradle to Cradle e como colocá-los em prática, Christina Raab participa do Melhores do ESG: repensando o valor de tudo nesta segunda-feira, 10. Promovido pela EXAME, o evento é totalmente online e gratuito. São mais de 40 painéis com grandes especialistas do mercado, que explicam como os padrões de responsabilidade social, ambiental e governança podem influenciar o sucesso dos negócios.

Às 15h, Christina ministra a masterclass “Cradle to Cradle: principles in practice”, em inglês, com tradução simultânea para português. Doutora em química pela Universidade Técnica de Viena, Christina é uma executiva global, com sólida experiência em implementação de estratégias e desenvolvimento de produtos sustentáveis.

Em entrevista à EXAME, ela deu mais detalhes sobre o conceito e falou sobre a importância do evento, que já é considerado o maior do Brasil sobre ESG. “É muito importante trazer essa discussão sobre ESG e compartilhar isso com um público amplo. É uma forma de aumentar a conscientização sobre o que empresas, investidores e cada um de nós podemos fazer para contribuir para um futuro positivo”, conta. Leia a íntegra abaixo:

O que é o conceito Cradle to Cradle?

É uma abordagem de design caracterizada por três princípios derivados da natureza: tudo é um recurso para outra coisa; usando energia limpa e renovável e celebrando a diversidade. No Cradle to Cradle Products Innovation Institute, traduzimos e expandimos essa filosofia em uma estrutura baseada na ciência e em um padrão de produto que impulsiona a inovação para uma economia circular holística e global.

Michael Braungart, professor da Universidade de Lüneburg e co-inventor do princípio Cradle to Cradle, diz que “a reciclagem é inimiga da inovação”. Você concorda?

A reciclagem é um trampolim para a economia circular, mas a verdadeira circularidade vem, de fato, de inovar além da reciclagem. Embora seja um ponto de partida para incorporar material reciclável em produtos, precisamos garantir que seja seguro para humanos e para o meio ambiente. Assim, inovaremos e teremos produtos para uso prolongado e aumento do ciclo de final de uso, incluindo reutilização, reparo, recondicionamento e remanufatura.

Como o Cradle to Cradle está vinculado ao crescimento sustentável dos negócios?

As partes interessadas neste conceito – como investidores, funcionários e clientes – esperam cada vez mais que o crescimento dos negócios esteja vinculado a um propósito e tenha um impacto positivo para as pessoas e o planeta.

A estrutura Cradle to Cradle Certified orienta as empresas a integrar questões de materialidade ambiental e social em suas operações e cadeias de abastecimento. O conceito também ajuda as empresas a construir colaborações e parcerias preparadas para o futuro, essenciais para inovar e fazer crescer um ‘negócio do amanhã’.

Como o cradle to cradle é vinculado ao ESG?

Os indicadores de circularidade são cada vez mais usados ​​nas decisões de investimento e a estrutura Cradle to Cradle pode ajudar a informar as métricas de classificação e validação de desempenho. Os critérios Cradle to Cradle Certified são uma ferramenta prática para medir o desempenho do ESG e para comunicar o progresso de uma forma confiável e transparente.

