Em seu último dia, Fórum Econômico Mundial debate liderança verde da Europa

De acordo com a BloombergNEF, os gastos globais em energia renovável e eletrificação do sistema de energia mundial dos combustíveis fósseis atingiram recorde de 501,3 bilhões de dólares em 2020. A agência também estima que a União Europeia precise dobrar a proporção de eletricidade produzida a partir de fontes renováveis até o final da década para conseguir cumprir a meta mais rígida de redução de emissões. Para isso, o engajamento do setor privado seria um motor indispensável para alcançar essas metas.

Pauta global

O americano Joe Biden também já definiu as políticas climáticas como prioritárias no novo governo. O enviado especial do clima de Biden, John Kerry, adota um tom belicoso ao se referir às mudanças climáticas. Há um ano, Kerry lançou uma iniciativa para o clima batizada de World War Zero (guerra mundial zero, em tradução livre). Em sua visão, o tema deve ser tratado como um conflito de proporções globais, semelhante às duas Grandes Guerras do início do século passado. Na primeira semana de governo empossado, ele não arrefeceu.

Em Davos, Kerry anunciou que os Estados Unidos organizarão sua própria conferência climática internacional, no dia 22 de abril, quando é celebrado dia da Terra. “Um evento essencial para garantir que 2021 seja o ano de recuperação do tempo perdido nos últimos quatro anos”, disse o czar do clima, em clara referência às políticas anticlimáticas do governo de Donald Trump.