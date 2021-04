Empresas dos EUA quadruplicam número de latinos em conselhos

As empresas de capital aberto dos Estados Unidos mais do que quadruplicaram a nomeação de executivos latinos para compor seus conselhos de administração no primeiro trimestre, um pequeno passo em direção à diminuição de desigualdades étnicas e raciais entre as principais empresas.

A Exame Academy lançou um curso sobre ESG -- práticas ambientais, sociais e de governança. Conheça agora

Cerca de 82 latinos ingressaram nos conselhos de empresas de capital aberto entre janeiro e março, ante 19 nomeações no mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Latina de Diretores Corporativos divulgados nesta sexta-feira. Até 33 dessas pessoas estão trabalhando na diretoria pela primeira vez.

Os estados e organizações dos EUA têm se esforçado para forçar as grandes empresas a melhorar a diversidade no ambiente corporativo, especialmente nos conselhos de administração. Em setembro, a Califórnia aprovou uma lei que exige que as empresas públicas sediadas no estado tenham pelo menos um diretor de um grupo minoritário até o final de 2021. Em dezembro, a Nasdaq encaminhou uma proposta com a Comissão de Segurança e Câmbio que tornaria necessário que suas mais de 3.000 empresas listadas tivessem pelo menos uma diretora mulher e um que pertença a algum grupo minoritário ou à comunidade LGBTQ.

Colocando pressão externa nas empresas estão ativistas como a LCDA, que deseja garantir representação justa de todas as raças e etnias. O aumento da representação latina entre os membros do conselho é uma oportunidade para refletir melhor os clientes e uma série de perspectivas, de acordo com Debra Sandler, membro da LCDA que atua no conselho de várias empresas americanas influentes, incluindo Keurig Dr. Pepper e Archer Daniels Midland.

“Tenho uma experiência do mundo, deste país, diferente de outras pessoas que fazem parte do conselho”, disse Sandler, uma afro-latina que mora em Nova York. “Isso me permite ver as coisas de maneira um pouco diferente às vezes e, então, posso acrescentar isso à conversa.”

No entanto, Sandler diz que há muito mais trabalho a ser feito em termos de representação latina. Um relatório divulgado em março pela LCDA mostrou que os latino-americanos faziam parte do conselho de apenas 3% das empresas listadas na Fortune 1000 em 2020, apesar do fato de hispânicos e latinos representarem cerca de um quinto da população.

Em setembro do ano passado, o grupo se juntou a organizações como a Câmara de Comércio Hispânica dos Estados Unidos, Liga dos Cidadãos da América Latina Unidos e a UnidosUS -- maior grupo hispânico sem fins lucrativos -- para lançar a campanha Latino Voices for Boardroom Equity, que busca triplicar a representação latina em conselhos de grandes empresas americanas até 2023.