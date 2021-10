Entenda a nova loja sustentável da Renner, maior varejista de moda do país

Além de colocar a sustentabilidade para dentro de casa, a Renner quer tornar a nova loja um espaço de conscientização para novos clientes. Por isso, instalou painéis de LED e placas explicativas no local, com QR Codes que poderão ser acessados pelos clientes para saber mais sobre a origem dos produtos, processos produtivos e a história das coleções.

A nova loja também vai abrigar o Espaço Re, um local que deve ter uma seleção de peças com o “Selo Re”, marca da Renner de produtos que têm impacto menor ao meio ambiente durante a produção. Ao todo, os produtos com o selo já somam 130 milhões de peças vendidas.

Na outra ponta, para quem quiser descartar produtos -- como embalagens de itens de perfumaria e beleza -- a loja terá um coletor do Ecoestilo, serviço de logística reversa da marca, que já coletou 155 toneladas de itens descartados por clientes nas lojas. Em relação à reutilização de roupas, a Renner mantém desde o ano passado uma parceria com o brechó on-line Repassa.

E, por fim, usando a nova loja como um espaço para fomentar compras no ambiente digital, a empresa também disponibiliza na nova loja totens em que é possível ver o catálogo digital do estoque omnichannel da marca. Além disso, a loja deve ter 60% mais caixas de autoatendimento e dispositivos de Venda Móvel, que são operados por colaboradores para ajudar a finalizar vendas. São pontos que completam a oferta já presente nas lojas da marca: hoje, é possível pagar com cartão de crédito sem precisar ir ao caixa, apenas acionando um colaborador que ande com uma "maquininha" em mãos.

Ao todo, o valor investido na nova loja foi de R$ 16,6 milhões. A Renner comemora os resultados e aponta, como principal desafio, tornar esse novo modelo de loja escalável para as demais filiais da varejista. “A principal diferença dessa loja é o investimento em pesquisa. O próprio desenvolvimento do conceito. Foi aí que a gente investiu mais. Temos que ganhar escalabilidade, mas os padrões de construção dela estão relativamente próximos aos das demais unidades. Não é uma loja absurdamente mais cara”, diz Fabiana.

E, para isso, a empresa não pretende perder tempo. A Renner tem mais uma inauguração de loja nos mesmos moldes prevista para o primeiro semestre de 2022, também no Rio de Janeiro, no shopping Jacarepaguá.

O projeto da nova loja sustentável completa as iniciativas de sustentabilidade da Renner. A marca já tem, desde 2014, a certificação LEED, que reconhece construções civis com boas práticas ambientais e, desde 2016, neutraliza 100% das emissões de CO2. E, para este ano, as metas de sustentabilidade incluem: ter 80% dos produtos mais sustentáveis, sendo 100% do algodão certificado; suprir 75% do consumo corporativo de energia com fontes renováveis de baixo impacto; reduzir em 20% as emissões de CO2 em relação aos níveis de 2017; e ter toda cadeia nacional e internacional de fornecedores com certificação socioambiental.

Como forma de estender esse impacto positivo para além das próprias instalações, o Instituto Lojas Renner, braço social da varejista, passou a desenvolver algumas ligadas ao desenvolvimento local. Entre elas, destaca-se a “Varejo Plural”, que capacitou profissionalmente 28 pessoas de grupos minoritários para trabalharem com costura (sendo que nove dessas pessoas já foram contratadas pela varejista), além da parceria com o aplicativo SOS Costura, ao qual já conectou dezenas de mulheres de regiões periféricas do Rio de Janeiro.

“O Instituto Lojas Renner já vem de um trabalho desde 2008 com foco em empoderamento feminino na cadeia têxtil. Procuramos expandir o nosso trabalho social olhando a nova loja e buscando, por meio dos projetos do instituto, capacitação e desenvolvimento profissional para as comunidades locais, algo que queremos expandir para outras cidades sem dúvida”, diz Eduardo.

Às vésperas da COP26 -- e em um momento no qual empresas preocupadas com questões de sustentabilidade mostram maior resiliência e apelo diante de acionistas, como mostra estudo da Itaú Asset, a Renner “dobra a aposta” em ESG como uma tentativa de se manter sempre à frente. Diante de uma concorrência que também mostra cada vez mais preocupação com o meio ambiente -- C&A e Riachuelo contam com projetos sociais e dedicados a reduzir a pegada ambiental -- realmente, não dá para perder tempo.