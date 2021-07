Equipe do Citi poderá desenvolver projetos em bancos de negros

Banqueiros e operadores do Citigroup estão interessados em novo programa que lhes permitirá trabalhar por um período em um banco de proprietários negros.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

Como parte da iniciativa do gigante de Wall Street para orientar instituições de depósito dos Estados Unidos controladas por minorias, o Citigroup lançará um programa na quinta-feira no qual permitirá que executivos seniores ajudem essas empresas a fortalecer as operações ou estabelecer novas linhas de negócios.

A primeira participante do programa é Gina Nisbeth, diretora da divisão de trading do Citigroup que ajuda a supervisionar empréstimos e investimentos estruturados. Ela vai passar um ano trabalhando no Unity National Bank of Houston.

Após o assassinato de George Floyd no ano passado por policiais, bancos foram convocados a trabalhar com instituições de depósito de minorias, e muitos responderam com investimentos de capital. O Citigroup, por sua vez, forneceu US$ 50 milhões a meia dúzia de bancos como parte do compromisso de US$ 1 bilhão para reduzir a desigualdade de riqueza do país.

“Qualquer banco pode fazer investimentos de capital”, disse Harold Butler, diretor-gerente do grupo de setor público do Citigroup, parte do banco de investimento. “Estamos comprometidos com isso. Mas são coisas assim que fazem maior diferença. Mudam a narrativa. Gina vai mostrar a eles um novo caminho.”

“Colocar uma pessoa sênior de alto calibre - uma estrela do rock como Gina - em um banco por até um ano com despesas cobertas pelo Citi, isso nunca foi feito”, disse Butler, que supervisionou grande parte do trabalho da empresa com instituições de depósito controladas por minorias.

Os maiores bancos do país e muitos de seus maiores clientes corporativos se esforçam para salvar instituições americanas de propriedade de negros. O primeiro banco organizado e operado por negros, o Capital Savings Bank, foi fundado em 1888, de acordo com o Federal Reserve. Nos 50 anos seguintes, 134 bancos controlados por negros foram estabelecidos. Hoje, restam menos de 24.