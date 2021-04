Estados Unidos precisam reduzir emissões em 57% para cumprir meta climática de Paris

Os Estados Unidos precisam estabelecer a meta de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa entre 57% e 63% abaixo dos níveis de 2005 até 2030 para atingirem o objetivo de prazo mais longo do governo Biden de zerar as emissões até 2050, de acordo com uma análise divulgada nesta quinta-feira.

A Climate Action Tracker (CAT) analisou os planos do presidente Joe Biden para descarbonizar o setor elétrico, edifícios comerciais e novas frotas de veículos e descobriu que, para que os EUA façam sua parte para limitar a elevação das temperaturas globais a 1,5 grau Celsius – a meta do Acordo de Paris –, precisam cortar ao menos 57% de suas emissões até o fim da década.

A análise chega no momento em que os EUA estão prestes a anunciar seu novo compromisso com o Acordo de Paris para 2030, conhecido como Contribuição Determinada Nacionalmente, antes de uma cúpula de líderes climáticos que o país sediará no dia 22 de abril.

Autoridades da União Europeia e grupos ambientalistas estão pedindo que Washington reduza as emissões em ao menos 50% em relação ao níveis de 2005 nesta década.

"Os EUA adotarem uma ação tão forte reverberaria em todo o mundo, e faria com que outros países também se movimentassem para adotar o tipo de metas que precisam para tornar as emissões globais zero uma realidade", disse Bill Hare, da Climate Analytics, coparceira da CAT com o NewClimate Institute.

A equipe climática de Biden está trabalhando com todas as agências de governo e realizando reuniões com prestadoras de serviço e montadoras enquanto elabora sua nova meta.