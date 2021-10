Estilista Vivienne Westwood compartilha sua 'Carta à Terra' antes da COP26

A estilista Vivienne Westwood e o autor nigeriano Ben Okri leram uma "Carta à Terra", na segunda-feira, como parte de uma campanha pedindo contra as mudanças climáticas pouco antes da cúpula COP26 da ONU.

Seu dinheiro está seguro? Aprenda a proteger seu patrimônio

A estilista de 80 anos de idade, conhecida por seu ativismo ambiental, Okri e crianças do coral SOS From the Kids estiveram entre os que passaram pelo palco do teatro Shakespeare's Globe, em Londres, para lerem cartas em uma gravação que será publicada na semana que vem.

Em sua carta, Westwood fez um pedido por uma economia baseada na terra e pela abertura de corredores de natureza para a vida selvagem.

"Restauração não é só parar com as fazendas e deixar tudo para trás, tem a ver com começar a cultivar em colaboração com a natureza. Deixar a natureza recuperar a terra", disse ela à Reuters.

Fundada em 2019, a campanha global já teve artistas como Yoko Ono e o vencedor do Oscar Mark Rylance ao lado de adultos e crianças escrevendo cartas sobre suas preocupações ambientais.

"O que estamos fazendo agora às vésperas da COP é pedir a todos no mundo que aumentem suas ambições em relação às ações climáticas", disse Kay Michael, diretor co-fundador da campanha "Cartas à Terra".