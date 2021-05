Feira Preta lança marketplace focado em empreendedores negros

A Feira Preta, maior evento de cultura e empreendedorismo negro da América Latina, se uniu ao banco Santander Brasil para lançar sua plataforma de e-commerce, que irá comercializar produtos e serviços desenvolvidos por negros, indígenas, quilombolas, LGBTI+ entre outros empreendedores de causas ativistas que tiveram seus negócios acelerados pela PretaHub. O lançamento acontece nesta quinta-feira, 13, data que marca os 133 anos da abolição da escravidão no Brasil.

Com mais de 500 produtos cadastrados, entre itens de decoração, moda, cosméticos, afro-religiosas e papelaria, o marketplace tem como foco a criação de uma rede de oferta e demanda que gere valor para diversas famílias, e será lançado com a participação de mais de 150 empreendimentos de todo o país. Entre eles há, por exemplo, a Cia da Natureza, licenciada da Mauricio de Sousa Produções, com produtos infantis para cabelos cacheados, que levam a personagem dos quadrinhos Milena.

“Comprar e vender no Marketplace Feira Preta é mais do que comercializar um produto, é acreditar no sonho de uma mulher negra de desenvolver potência da inventividade e criatividade preta. É uma ferramenta que gera valor e constrói um mundo de oportunidades”, explica Adriana Barbosa, presidente da PretaHub e fundadora da Feira Preta. "Este é mais um grande passo nesses 20 anos de história. A Feira Preta sempre foi feita a várias mãos, de preto para preto, com o propósito de mudar a realidade dentro da nossa perspectiva", diz.

O apoio do Santander à Feira Preta nasceu em 2020. O trabalho do banco com a Feira Preta foca na capacitação e na facilitação do acesso a serviços bancários e plataformas de gestão para os empreendedores da rede Pretahub que também participaram de encontros e workshops focados na digitalização de seus negócios e impulsionamento de vendas.

Segundo Adriana, a proposta do Marketplace Feira Preta vai muito além de apenas criar conexões entre oferta e demanda. "Isto garante que o valor gerado contribua para um futuro mais próspero para grupos marginalizados pela sociedade".

Para fazer parte do Marketplace Feira Preta, é necessário que os empreendedores interessados tenham participado de uma das 19 edições da Feira Preta ou passado por alguma das acelerações da PretaHub e se cadastrem na plataforma na aba “Quero Vender”.

