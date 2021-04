Frigoríficos: como ficam as ações com a alta do boi e dos alimentos?

Os principais frigoríficos do país começam a divulgar seus balanços do quarto trimestre nesta quinta-feira, 25, com os resultados da BRF (BRFS3) e da Minerva (BEEF3) após o encerramento do pregão da B3. Alta demanda, aumento de exportações e desvalorização do real foram alguns dos fatores que contribuíram para o setor se destacar em 2020. Mas pode ter sido o último período antes de enfrentarem menores margens em razão da alta do do boi, que vem sendo negociado próximo das cotações máximas históricas no país.

Nos últimos 12 meses, o preço do boi gordo subiu 49% no mercado de futuros da B3, chegando a superar a marca de 300 reais a arroba (o preço dobrou nos últimos 24 meses). A apreciação foi impulsionada, principalmente, pela menor oferta de gado em razão do ciclo da pecuária e da alta de commodities agrícolas que servem de alimento para o animal.

Para analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), o maior custo do boi deve pressionar ainda mais as margens da Minerva, mais dependente do rebanho nacional que Marfrig (MRFG3) e JBS (JBSS3), que têm maior exposição ao mercado de carne bovina americano. Para essas duas últimas empresas, a expectativa do banco é a de que elas entreguem bons resultados “devido ao forte e duradouro ciclo do gado nos Estados Unidos”.

“O setor enfrenta problemas de disponibilidade de carne no Brasil. Por causa do ciclo do boi, houve um abatimento muito elevado de fêmeas, o que resultou em uma menor produção de bezerros. A estiagem também atrasou a fase de engorda”, afirma Pedro Serra, gerente da área de Research da Ativa Investimentos.