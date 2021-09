Fundos buscam profissionais que realmente entendam regras ESG

Uma das maiores associações de fundos da Europa diz que seus membros sentem falta de profissionais com habilidades científicas necessárias para trabalhar com as novas regulamentações de finanças sustentáveis.

Marc-Andre Bechet, vice-diretor-geral da Associação da Indústria de Fundos de Luxemburgo, diz que as regras europeias destinadas a evitar metas infundadas, o chamado greenwashing, e canalizar recursos para empresas que não poluem obrigam profissionais de investimento a se aprofundarem em assuntos altamente complexos, além de sua especialização atual.

O Regulamento para Divulgação de Finanças Sustentáveis da União Europeia, que entrou em vigor em março, representa o conjunto de regras mais ambicioso já criado para garantir que profissionais de investimento documentem informações divulgadas sobre estratégias ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês). Gestores de fundos também precisam declarar os riscos climáticos representados pelos ativos com base em uma rigorosa taxonomia, se quiserem ter sucesso dentro do novo marco regulatório.

“Não são consultores financeiros. São cientistas”, disse Bechet sobre os especialistas por trás das novas regulamentações com foco no clima. Portanto, o setor “também precisará de novos especialistas”. Mas agora “é difícil encontrar um especialista... e isso é general. Não apenas para reguladores, para todos nós.”

A falta de experiência surge como um obstáculo importante para o investimento ESG com base em dados. Pesquisa recente realizada pelo HSBC revelou que a falta de profissionais qualificados é o principal motivo que impede investidores de buscarem estratégias sustentáveis de maneira mais ampla e completa. A falta de conhecimento também representa um risco à medida que reguladores se tornam mais rigorosos sobre a divulgação de metas ESG infundadas.

A complexidade das novas regulamentações climáticas representa “uma avalanche” em comparação com as atualizações anteriores das regras que profissionais financeiros devem seguir, disse Bechet.

O novo conjunto de regras ESG da Europa também é consideravelmente mais desafiador do que a onda de regulamentações na esteira da financeira de 2007 e 2008, disse Bechet. “Isso é algo muito mais amplo, diverso e complexo”, disse.