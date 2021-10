Governo do Paraná, Grupo Boticário e mais empresas criam comitê ESG

O Governo do Estado do Paraná, o Grupo Boticário, Klabin, JBS, Sanepar, Renault, Itaipu e Volkswagen, em uma parceria inédita, lançam o primeiro comitê ESG público-privado do Brasil. Às vésperas da Conferência sobre o Clima, a COP26, a iniciativa visa estimular a cooperação entre o setor empresarial e agentes públicos no enfrentamento de desafios socioambientais.

O comitê visa tornar o Paraná referência nacional em gestão de sustentabilidade, inclusão social e competitividade no ambiente de negócios. A expectativa é replicar o modelo para outros estados, engajando todo o país.

“O Paraná tem a sustentabilidade como referência. Levamos essa bandeira para o pavilhão do Brasil na Expo Dubai e entregamos um relatório das de ESG do Estado para a ONU. O Estado já foi reconhecido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como exemplo global nessa área, é signatário do Race To Zero e tem alguns dos maiores programas ambientais do País, como o Paraná Mais Verde e o de Parques Urbanos. E essa é uma construção coletiva, do Poder Público e da iniciativa privada”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O comitê, que será coliderado pelo governador, Carlos Massa Ratinho Junior, e pelo vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, destinará recursos para frentes estratégicas como capacitação de grupos minoritários para empregabilidade pelo setor privado, redução de resíduos sólidos, neutralização de emissões, desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade para todos os municípios do estado, entre outros.

“Temos uma atuação consistente em ESG em nosso modelo de negócio. Entendemos que é nosso dever dar um passo adiante e espelhar esse modelo de trabalho para além dos nossos muros. Com o comitê, queremos contribuir com todo o nosso ecossistema para que juntos possamos trabalhar em ações, que gerem impactos positivos, melhorando a vida de todos", afirma Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário e co-líder da iniciativa.

A governança e o modelo de atuação do Comitê ainda serão deliberados. Até o momento, estão previstos dois encontros anuais para aprovação dos projetos e acompanhamento dos grupos de trabalho.

A agenda ESG estabelecida trará diretrizes de trabalho que promovam iniciativas de crescimento compartilhado, envolvendo todo o ecossistema regional do Paraná e com grande potencial de ampliação para outras unidades federativas.