Grupo Movile firma compromisso com Pacto de Promoção da Equidade Racial

Com a intenção de aumentar a representatividade de profissionais negros e negras em seu ecossistema, a investidora de empresas de tecnologia Movile e suas marcas investidas iFood, Sympla, PlayKids, Afterverse, Zoop e MovilePay firmaram um compromisso com o Pacto de Promoção da Equidade Racial.

Organizado pela Associação de Promoção da Equidade Racial, desenvolvida no último ano por um grupo de mais de 140 pessoas, incluindo representantes da comunidade negra, especialistas financeiros e em ESG, pesquisadores e acadêmicos, advogados, empresários, profissionais e líderes do terceiro setor, o projeto propõe que as empresas trabalhem seus ambientes internos e, consequentemente, contribuam para a transformação da realidade brasileira ao incluir de fato a população negra em posições formais de trabalho.

Além disso, há o protocolo ESG Racial, mensurado por meio do Índice ESG de Equidade Racial, que considera a desigualdade racial das organizações utilizando dados públicos da RAIS e PEA. "A representatividade e equidade racial é uma prioridade no ecossistema de empresas da Movile. Além de reafirmar um compromisso que assumimos anteriormente, a assinatura do Pacto reforça nossa expectativa em avançar além da promoção de iniciativas". diz Patrick Hruby, CEO da Movile.

As empresas buscam aumentar no curto prazo a representatividade de profissionais pretos na composição geral do quadro de funcionários da companhia que hoje representam 28% do total de funcionários e aproximadamente 10% da liderança entre gerência, diretoria e c-levels.

Equidade racial na Movile

A Movile realiza como programas de contratação focados em diversidade, incluindo recrutamento às cegas, tecnologia para eliminar vieses nas primeiras etapas, e treinamento dos executivos e recrutadores para a redução dos vieses.

No caso específico da frente étnico-racial, a Movile investe em programas de contratações e formação como o Tech Diversa, o MovileHack Afro e o Empretece, além de ter metas de diversidade no Mobile Dream, programa para estagiários e recém-formados. As iniciativas contemplam também LGBTIQA+, mulheres e pessoas com deficiência.

“Por estarmos inseridos no mercado de tecnologia e investimentos, ambos ainda predominantemente masculinos e brancos, criamos conteúdos e campanhas recorrentes fomentando a representatividade étnico-racial e de outros grupos minorizados nestes setores. Somado a isso, as iniciativas e o comprometimento com o Pacto de Promoção da Equidade Racial são apenas uma parte da nossa atuação que visa reforçar o nosso compromisso para além do discurso do nosso Sonho Grande em impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, a começar por dentro de nosso ecossistema”, diz Hruby.