Harry e Meghan viram sócios de empresa de investimentos sustentáveis

Meghan Markle e seu marido, o príncipe Harry, associaram-se à empresa Ethic, a qual promove investimentos que respeitam critérios ambientais, sociais e de governança.

Além de recursos na empresa, o casal se torna um "sócio de impacto", informou a Ethic em seu site nesta terça-feira, sem dar detalhes sobre o papel do casal.

O príncipe Harry e Meghan "compartilham diversos valores conosco e, suspeitamos, com muitos de vocês", apontou a empresa. "Ao trabalharmos juntos, esperamos informar, educar e inspirar uma ação generalizada em torno de alguns dos problemas mais importantes e determinantes da nossa era."

Em entrevista ao jornal "New York Times", o casal explicou que deseja democratizar a ideia de investir, e de fazê-lo em empresas responsáveis. “No mundo de onde venho, não se fala em investir, certo? Não temos o luxo de poder investir, parece algo tão elegante”, ressaltou Meghan. “Meu marido me diz há anos: 'Você não gostaria que existisse um lugar alinhado com nossos valores onde pudéssemos investir nosso dinheiro?'", comentou, explicando que amigos comentaram com o casal sobre a Ethic.