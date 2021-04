Investidores pressionam por maior diversidade nas empresas, diz Bloomberg

As questões sociais, que incluem tópicos como preços de produtos farmacêuticos, pagamento dos trabalhadores e análise das cadeias de abastecimento, acumularam um total de 92 resoluções para a temporada de votação por procuração em assembleias neste ano, de acordo com a Bloomberg Intelligence. Isso se compara a 43 para propostas de governança e 30 para o meio ambiente computadas até 15 de abril.

A influência nas empresas - por meio de lobby e contribuições políticas - constituíram o maior tema social com 34 resoluções. Uma dessas propostas foi apresentada pela investidora Rhia Ventures sobre o JPMorgan Chase.

A Rhia Ventures deseja que o JPMorgan publique um relatório anual detalhando seus gastos em contribuições políticas porque avalia que os gastos do banco com esse foco parecem estar desalinhados com seus valores e interesses declarados. O investidor disse que o JPMorgan financiou um grupo que liderou esforços para impedir a aplicação de leis de energia limpa e realizou doações a candidatos que se opõem à igualdade LGBTQ.

O JPMorgan disse que suas atividades políticas são descritas em detalhes em seu site.

Dada a forma como as empresas estão assumindo posições mais firmes em tópicos sociais, desde relações raciais até mudanças climáticas, os investidores querem garantir que as empresas não sejam contraditórias em seus lobbies, disse Rob Du Boff, analista ESG da Bloomberg Intelligence.

“Os acionistas estão vendo a necessidade de as empresas se explicarem à medida que assumem cada vez mais uma posição pública sobre as questões”, disse ele.

BlackRock e Vanguard

Além de perder lucros maiores, empresas com liderança e força de trabalho homogêneas correm o risco de pagar um alto. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, e o Vanguard Group disseram que votarão contra diretores que deixam de atuar na de seus conselhos e força de trabalho neste ano. E a partir de 2022, a empresa Serviços Institucionais ao Acionista disse que irá recomendar a votação contra diretores de todas as empresas dos índices Russell 3000 ou S&P 1500 cujos conselhos não são suficientemente diversificados.

