Joe Biden quer frota totalmente elétrica com 645 mil veículos. O que isso significa?

Com menos de um mês à frente da maior economia do mundo, o presidente democrata Joe Biden já demonstrou vontade de associar sua gestão com a causa ambiental.

Em linha com o discurso de campanha, de tornar o combate ao aquecimento global uma prioridade dos Estados Unidos, Biden tomou já no primeiro dia de mandato uma série de decisões que agradaram ambientalistas ao redor do mundo, como colocar de novo os Estados Unidos no Acordo de Paris, tratado de 2015 para redução das emissões de carbono.

O próximo passo tenta aproximar o país da eletrificação na mobilidade. Em coletiva de imprensa na semana passada, Biden afirmou que deseja converter toda a frota de 645.000 veículos do governo para modelos elétricos e incentivou as agências federais a comprarem apenas veículos com emissão zero de agora em diante.