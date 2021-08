JPMorgan aposta em oferta de derivativos com padrões ESG

O maior subscritor de títulos verdes do mundo planeja expandir significativamente sua oferta de produtos de investimento promovendo métricas ambientais, sociais e de governança, ou ESG, quando Wall Street começa a anexar a sigla a serviços financeiros mais complexos.

O JPMorgan Chase afirma que sua decisão de adicionar a sigla ESG a derivativos é parte de uma estratégia para vincular a sustentabilidade a todas as formas de financiamento. O banco pretende replicar um swap de moeda cruzada com a empresa italiana de energia Enel, em que ambas as partes precisam cumprir metas ESG específicas ou terão de pagar custos adicionais.

Os concorrentes também estão investindo no lucrativo mercado: Deutsche Bank e NatWest Markets buscam atrair negócios com hedges cambiais e de taxas de juros ESG. A iniciativa levanta questões sobre a eficácia com que esses produtos realmente ajudam na redução das emissões de gases de efeito estufa ou na promoção da igualdade. Mas o JPMorgan diz que o objetivo é tornar o ESG onipresente no setor financeiro.

A “essência dos derivativos ESG” é “dar aos clientes capacidade e, futuramente, um senso de obrigação, de considerar o ESG em cada etapa de sua gestão de risco financeiro”, disse Tom Prickett, corresponsável de juros para a região EMEA do JPMorgan em Londres. “Fornece a capacidade de incorporar impacto em todas as áreas de financiamento dos clientes, em vez de restringi-lo a um pequeno número de instrumentos específicos, como títulos verdes.”