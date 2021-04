Lego quer menos plástico em seus brinquedos - e irá investir milhões nisso

Em uma entrevista, o diretor de Investimentos Thomas Lau Schleicher destacou os resíduos de plástico como uma área que terá foco principal para o fundo, mas também está procurando “novas tecnologias para produzir alternativas ao plástico”, ele disse.

Kirkbi é presidido por Kjeld Kirk Kristiansen, neto do fundador da Lego e um dos homens mais ricos da Dinamarca, com uma fortuna de US$ 7,3 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Nos últimos anos, ele delegou mais controle da Kirkbi a seus três filhos, Agnete Kirk Thinggaard, Sofie Kirk Kristiansen e Thomas Kirk Kristiansen, que têm uma fortuna pessoal de cerca de US$ 7,1 bilhões cada.

O fundo da família Lego reforça seu compromisso com o combate aos resíduos plásticos com a criação de um novo portfólio para esses investimentos, denominado Circular Plastic.

Schleicher diz que não há conexão entre os investimentos da Kirkbi na área e o uso próprio de plástico da Lego em sua produção. A empresa, que fabrica quase 100.000 toneladas de blocos plásticos a cada ano, está tentando desenvolver um produto usando materiais renováveis à base de plantas, como a cana-de-açúcar.

O investimento da Kirkbi na Quantafuel já se pagou, com o valor de sua participação quase dobrando desde seu investimento de cerca de US$ 26 milhões em junho. Schleicher disse que Kirkbi está aberta a apoiar a Quantafuel caso precise levantar novo capital.

Enquanto isso, o com investimentos globais do fundo caiu 62% no ano passado. Isso apesar dos resultados recordes na Lego, que gera a maior parte dos retornos da Kirkbi. Mas alguns de seus outros grandes investimentos perderam dinheiro. A ISS A/S, fornecedora de serviços de limpeza e escritório, da qual Kirkbi detém cerca de 17%, afundou 34% em 2020.

Renováveis

O fundo agora quer comprar muito mais ativos limpos, em meio a sinais de que o setor também gera retornos saudáveis. Schleicher diz que Kirkbi também quer investir mais em energia solar e eólica, somando-se aos US $ 1,3 bilhão já dedicados à área. Mas os preços dispararam à medida que mais investidores se acumulam.

Kirkbi está mirando entrar em investimentos potenciais mais cedo na cadeia de valor, como fez com Adapture Renewables, que desenvolve, constrói e possui parques de células solares.

“Muitas vezes achamos difícil entrar nos leilões em que essas fazendas são vendidas a preços muito altos”, disse o diretor de Investimentos. “Muito capital está fluindo para esse mundo no momento.”