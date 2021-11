Líderes europeus se reúnem em Portugal para definir agenda social do bloco

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia

Começa nesta sexta-feira,7, a Cimeira (alcunha portuguesa para "cúpula") Social do Porto, em Portugal, conferência que irá reunir 24 dos 27 chefes de estado e de governo da União Europeia. Durante o evento, os líderes europeus devem ratificar o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, conjunto de iniciativas que visam alcançar as principais metas de desenvolvimento social do bloco até 2030.

O plano foi apresentado em março deste ano. Ele traz três metas centrais: alcançar uma taxa de emprego de 78%, ter 60% dos adultos participando anualmente em de formação, e reduzir o número de pessoas em risco de exclusão social ou de pobreza em 15 milhões, incluindo 5 milhões de crianças.

A conferência marca o ponto alta da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A expectativa é de mais de 100 participantes, entre eles, além dos chefes de Estado, os presidentes do Parlamento Europeu, David Sassoli, do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A ausência mais sentida será a de Agela Merkel, chanceler alemã, que não viajará em função da pandemia. Além dela, os primeiros-ministros da Holanda e de Malta também não viajarão pelo mesmo motivo.

Um rascunho da Declaração do Porto, como está sendo chamado o documento que resultará do encontro, apresenta um compromisso dos 27 países do bloco com a criação e a proteção de empregos, com a retomada econômica e com o combate à pobreza e às desigualdades resultantes da chamada dupla transição, para a economia digital e de baixo carbono.

Em abril, a União Europeia aprovou uma lei climática que estabelece metas mais rígidas de redução das emissões de carbono, entre elas a de cortar as emissões líquidas em 55% até 2030, em relação aos índices registrados em 1990. Essa lei norteará as regulamentações do bloco nas próximas décadas e promete impactar toda a economia global.

