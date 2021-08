LIVE: Alok Sharma fala sobre os planos para a COP26, a maior desde Paris

O britânico Alok Sharma, recebeu do primeiro-ministro Boris Johnson uma das missões mais importantes de seu governo. Ex-ministro dos negócios, energia e indústria, Sharma está à frente da COP26, conferência do clima da ONU que acontece na cidade de Glasgow, Escócia, em novembro. Antes cético em relação às mudanças climáticas, Johnson enxerga no evento a grande oportunidade de deixar um legado importante da sua administração, que foi responsável por concluir a saída do Reino Unido da União Europeia, o famoso Brexit.

Assista ao vivo ao evento “Fechando o Ciclo de Ambição com a Corrida ao Zero no Brasil”, com o Presidente Designado da COP26, Alok Sharma

A oportunidade de deixar uma boa impressão, de fato, é gigantesca. A COP26 está sendo encarada como a conferência climática mais importante desde a de 2012, na França, quando se estabeleceu as bases para a assinatura do Acordo de Paris. Para isso, é preciso que as negociações em torno dos temas que faltam finalizar no acordo, em especial o artigo 6, que trata da criação de um mercado de carbono global, devem ser bem-sucedidas.

Por isso, Sharma, que nasceu na Índia e foi criado na Inglaterra, tem viajado o mundo para se encontrar com líderes políticos, empresariais e membros da comunidade científica e do Terceiro Setor. Em sua passagem pelo Brasil estão previstas reuniões com os governadores que aderiram ao pacto Race to Zero, de descarbonização da economia, como São Paulo, Minas Gerais, Pará e Espírito Santo.

O presidente da COP26 também visitará a Embrapa Cerrado, importante centro de pesquisa sobre manejo e conservação do solo e da água, além de insumos agrícolas alternativos como rochas ricas em potássio.

Nesta quarta-feira, 4, Sharma será o anfitrião do evento “Fechando o Ciclo de Ambição com a Corrida ao Zero no Brasil”. Além de falar sobre a expectativa para a conferência climática, ele receberá governadores, prefeitos e CEOs de grandes empresas que anunciarão novas metas de zerar emissões ou que já tenham anunciado compromissos climáticos ambiciosos. O evento começa às 9h e terá transmissão da EXAME. Assista aqui.

