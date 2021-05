Mais minorias alcançam cargos de diretoria após regra da Nasdaq

A pressão para que os conselhos de administração se diversifiquem é uma realidade e está funcionando.

Desde junho passado, 145 empresas do S&P 500 contrataram pelo menos um diretor negro, em um ritmo “acelerado” em comparação aos anos anteriores, de acordo com o recrutador Russell Reynolds Associates. As nomeações de latinos para compor o conselho de empresas públicas quadruplicaram em relação ao ano anterior, e as mulheres, pela primeira vez, ocupam quase um terço de todos os assentos de empresas listadas no S&P 500. No ano passado, apenas uma empresa com um conselho composto só por homens fez IPO na americana.

“Mais de 90% das empresas que nos procuraram para montar uma diretoria nos últimos nove meses tiveram um forte foco na diversidade, especialmente na diversidade étnica”, disse Keith Meyer, codiretor do conselho e diretor de recrutamento da Allegis Partners. Um ano atrás, apenas cerca de metade de seus clientes perguntaram sobre como encontrar candidatos de minorias ou do gênero feminino, estimou Meyer, que também é o cofundador da Directors Academy, uma organização que treina diversos candidatos para futuros cargos de diretoria. Cerca de 50 dos graduados do programa agora são diretores, o dobro do número antes da pandemia, disse ele.

O ímpeto foi dirigido em grande parte por polêmicas, semelhantes à regra proposta pela Nasdaq. No final do ano passado, a bolsa de valores anunciou um plano para exigir que as empresas listadas tenham na diretoria pelo menos uma mulher e um membro que faça parte de uma minoria. As empresas sem esses diretores podem permanecer na bolsa se explicarem sua falta de diversidade.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos decidirá até agosto se aprova a proposta da Nasdaq. Enquanto isso, todas as empresas sediadas no estado da Califórnia terão que atender aos mesmos requisitos a partir do final deste ano. Além disso, desde 1º de julho, o Goldman Sachs se recusou a subscrever empresas que não tenham um certo nível de diversidade em seus conselhos.