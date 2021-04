Melhores do ESG: veja quais temas serão discutidos na 1ª semana do evento

Muito se fala sobre como os padrões de sustentabilidade e governança podem trazer mais competitividade e solidez às companhias. Mas como isso acontece e por que é tão importante estar inserido nessa inovação?

Com o objetivo de trazer luz a esse tema e levar informação de maneira acessível a um número cada vez maior de pessoas, a EXAME irá reunir os maiores especialistas em ESG do mundo a partir de 3 de maio durante o Melhores do ESG: repensando o valor de tudo. O evento, totalmente virtual e gratuito, já é considerado o maior do país sobre o assunto.

Entre os mais de 10 palestrantes confirmados para a primeira semana, estão:

Vincent Stanley: coautor com Yvon Chouinard do livro "The Responsible Company" e diretor de filosofia da Patagonia;

Ioannis Ioannou: professor de estratégia e empreendedorismo da London Business School;

Neca Setubal: presidente do conselho de administração da Fundação Tide Setubal e do Grupo de Institutos Fundações e Empresa (GIFE);

Mariana Oiticica: sócia do BTG Pactual e co-head de ESG & Investimento de Impacto;

Elizabeth Martos: coordenadora de pós-graduação na Trevisan Escola de Negócios e diretora de compliance da Aderatech Compliance.

Agenda da primeira semana de evento

Com o tema “repensando o valor de tudo”, o evento irá abordar temas como mobilidade, educação, consumo e economia já nos primeiros dias. A abertura oficial, com Vincent Stanley, está marcada para às 17h20.

03/05

O primeiro dia do evento será marcado pela aula magna do professor associado da London Business School, Ioannis Ioannou. A palestra contará com tradução simultânea e acontecerá logo após a abertura oficial do evento.

17h20 – Abertura oficial, com Vincent Stanley

18h – Aula inaugural sobre liderança de sustentabilidade e responsabilidade corporativa

04/05

O tema central do segundo dia será infraestrutura e mobilidade sustentável. Executivos da 99, da Localiza, da Volvo Car e da Gestão 4.0 participarão dos painéis, que terão moderação de Renata Faber, Head de ESG na EXAME Invest Pro e Zeca Chaves, editor digital do Automotive Business.

09h – A nova relação das pessoas com os carros

10h20 - Analisando os caminhos sustentáveis da Volvo

05/05

A discussão sobre mobilidade seguirá no evento de quarta-feira. Com início previsto para às 09h, o painel contará com a presença de Fabio Schettino, CEO da Hidrovias do Brasil, e Fernando Biral, CEO do Santos Port Authority. A moderação fica por conta de Fabricio Soler, professor coordenador do curso “Compliance Ambiental e ESG” da Trevisan Escola de Negócios, parceira dos MBAs da EXAME Academy.

09h – Modais sustentáveis: tornando o deslocamento mais eficiente

07/05

Para fechar a primeira semana, os painéis da sexta-feira abordarão temas relacionados à educação. Ao final do dia, Renata Faber, head de ESG da EXAME Invest Pro, fará um apanhado dos principais destaques da semana no Instagram da EXAME.

09h – Educação como a base de uma sociedade mais igualitária

10h20 – Players que estão revolucionando a educação

18h30 – Resumo da semana

