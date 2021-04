Mercado Livre planeja expansão de frota elétrica após captação

O Mercado Livre quer aumentar o número de veículos elétricos em sua frota de 70 para 1.000 ou mais, após concluir uma emissão de dívida de US$ 1,1 bilhão que incluiu uma tranche de US$ 400 milhões em títulos sustentáveis.

A empresa de comércio eletrônico, cuja estratégia logística inclui aviões de uso exclusivo de companhias aéreas já existentes no Brasil e no México, planeja expandir a frota de veículos movidos a energia elétrica na região em ao menos 14 vezes, de acordo com André Chaves, vice-presidente sênior da empresa de Buenos Aires.

“Temos visto um desempenho muito bom e a ideia é acelerar a adoção de veículos elétricos em nossa malha”, disse Chaves, em entrevista.

O Mercado Livre, que possui 10 mil vans de entrega só no Brasil, está dando os seus primeiros passos em direção ao mundo elétrico à medida que as da companhia mais do que dobraram de nos últimos 12 meses, impulsionadas pelo aumento do interesse em compras online diante das restrições trazidas pela pandemia.

Em 2019, a Amazon, maior varejista de comércio eletrônico do mundo, anunciou planos para comprar 100 mil veículos elétricos e se comprometeu a zerar sua pegada de carbono até 2040.

A oferta de títulos do Mercado Livre veio após emissões de dívida sustentável por parte de empresas e governos da América Latina e do Caribe somarem um recorde de US$ 17,6 bilhões no ano passado, lideradas por mais de US$ 6 bilhões em vendas de títulos verdes, segundo dados compilados pela BloombergNEF.

A demanda total pelos títulos de cinco e 10 anos do Mercado Livre atingiu mais de US$ 12 bilhões, disse Nemesio Lozano, diretor de tesouraria da empresa. A oferta atraiu muito interesse de investidores dedicados a ESG, disse.

Os US$ 700 milhões em títulos com vencimento em 2031, que começaram a ser negociados em 7 de janeiro, caíram 0,4 centavo nesta semana, para 100,4 centavos de dólar.

O Mercado Livre também pretende usar parte dos recursos levantados para ampliar a concessão de crédito a pequenas empresas e empreendedores, muitos dos quais estão tomando empréstimo pela primeira vez, segundo Chaves.

crise depende de livre comércio, globalização e integridade | ESG #011" width="100%" height="232" allowtransparency="true" frameborder="0" allow="encrypted-media" src="https://open.spotify.com/embed-podcast/episode/28NvMsJhvZYJzso7A1XOHD">