Natura emite US$ 1 bi em títulos vinculados a metas de sustentabilidade

A Natura acaba de concluir a captação de 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais) em títulos sustentáveis, os chamados sustainability linked-bonds, no que representa também a maior emissão do gênero na América Latina - superando a captação de 1 bilhão de reais do rival O Boticário, realizada em dezembro do ano passado.

Segundo a Natura, a emissão, feita pela subsidiária Natura Cosméticos e com vencimento em 2028, servirá para refinanciar dívidas existentes da empresa. A demanda pelos papéis já superou a oferta em quatro vezes, segundo a companhia. O retorno dos papéis será de 4,125% ao ano.

Os títulos também irão auxiliar a empresa a acelerar o cumprimento das metas sustentáveis de médio e , Entre elas, a redução, até 2026, de 13% das emissões de gases poluentes dos escopos 1, 2 e 3, que incluem emissões diretas e indiretas, e também a redução no uso de plásticos de uso único, substituindo por embalagens recicláveis em 25% dos produtos, também até 2026.

Se as metas não forem alcançadas, haverá uma penalização de 65 pontos-base a partir de novembro de 2027.

“A forte demanda pelos títulos é um reconhecimento pelo mercado da sólida capacidade do Grupo em entregar resultados sociais, ambientais e financeiros. A Natura já tem um longo e consistente histórico de compromisso com a sustentabilidade e agora dá mais um passo conectando e alinhando o financeiro e metas ambientais.”, disse, em nota, Roberto Marques, presidente executivo e CEO do Grupo Natura & Co.

