Nespresso lança máquina de café "reciclada" para ajudar o planeta

Segundo a marca, a máquina também segue o padrão de eficiência energética dos demais sistemas Nespresso, e são equipadas com um modo de economia de energia ou uma função de desligamento automático. Um compromisso ambiental adicional está ligado ao nível de reciclabilidade das cápsulas de café, que devem ter até 85% de alumínio reciclado até setembro de 2022.

“A utilização de produtos reciclados e a reciclagem são algumas formas de diminuir a pegada de carbono, e o Sistema Vertuo chega completamente alinhado ao nosso compromisso em se tornar uma empresa carbono neutro até 2022”, diz Cecilia Seravalli, Gerente de Sustentabilidade da Nespresso no Brasil.

O café do sistema Vertuo segue o padrão de sustentabilidade das linhas original e professional: todas as fazendas fornecedoras para Nespresso no Brasil fazem parte do Programa AAA de Qualidade Sustentável, desenvolvido em 2003 em parceria com as ONGs Rainforest Alliance e o Imaflora, e que apoia produtores em busca de um cultivo sustentável.

Os investimentos em programas de reciclagem da Nespresso ultrapassam os 5 milhões de reais por ano desde 2011, segundo a executiva. No entanto, a empresa reduziu a meta de reciclagem efetiva para todos os produtos de 23% em 2020 para 20% em 2021. De acordo com Seravalli, apesar da redução, as campanhas de conscientização e separação de resíduos domésticos ainda são um ponto focal para a companhia. “Com a pandemia, obviamente realizamos alguns ajustes, mas sem perder de vista o incentivo à importância da reciclagem - inclusive, aproveitando que esse cliente está mais em casa e, portanto, mais atento ao lixo que produz”, diz.

Logística reversa

Uma das principais apostas da Nespresso para o aumento da reciclabilidade dos materiais está na economia circular. A marca atua com um sistema próprio, que separa o café e alumínio das cápsulas, e permite que os consumidores tenham acesso a soluções de logística reversa para encaminhar as embalagens usadas de volta às unidades fabris.

No início deste ano, a empresa desenvolveu um projeto piloto, em parceria com os Correios, para viabilizar a postagem e recebimento das cápsulas. Foram quatro cidades envolvidas, que juntas têm potencial de impactar até 3.500 agências da estatal, segundo a Nespresso.

Desde 2016, a empresa também mantém o programa “Entrega Verde”, no qual permite a devolução das cápsulas usadas no momento da entrega dos novos produtos. O programa já abrange 50 bairros de São Paulo e 34 do Rio de Janeiro e neste ano chega às cidades de Porto Alegre e Recife. “Tão importante quanto esse cliente nos procurar para realizar o descarte é ele, independentemente da Nespresso, ter essa consciência ambiental”, diz Seravalli.

Em outra frente, as entregas da Nespresso são feitas por veículos elétricos ou movidos a gás natural, a fim de reduzir o impacto ambiental da cadeia logística.