O carro elétrico matou a Ford do Brasil?

Era dos elétricos?

Enquanto muitas montadoras já anunciavam seus modelos híbridos e elétricos, a Ford esteve no fim da fila, divulgando seus primeiros protótipos elétricos apenas no final de 2019, durante o Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha. Na ocasião, a marca havia prometido ao menos 17 novos modelos elétricos até 2024.

Apesar do atraso, a montadora espera que, até 2022, os elétricos representem mais da metade das vendas na Europa. Hoje, a montadora está no páreo das concorrentes no que diz respeito a veículos eletrificados. Com o lançamento de modelos como o esportivo Mustang e a picape F-150, a Ford pretende se consolidar como uma das líderes do setor - pelo menos nos Estados Unidos.

Abrir mão da propriedade também tem se tornado uma tendência no mercado, sobretudo entre as montadoras. No caso da Volkswagen, o serviço de compartilhamento de carros começou em território brasileiro em novembro do ano passado, quando a empresa anunciou um serviço que permite o aluguel de dois modelos de SUV por assinatura. Toyota, CAOA, Fiat e Jeep também já têm serviços do gênero, enquanto a Ford não anunciou nenhum projeto voltado ao setor no Brasil nos últimos tempos.

O fechamento das fábricas no país é um passo no processo de reestruturação global, segundo a montadora. Em todo o mundo, a preferência da Ford tem sido pelos elétricos e, com a incipiência desse mercado no Brasil, o país acabou ficando de fora dos planos da montadora.

