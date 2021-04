A Unilever quer acabar com a discriminação contra cabelos afro

O racismo estrutural assume diversas formas. Uma das mais enraizadas no mundo inteiro diz respeito aos cabelos. O padrão de beleza mais difundido pela indústria e pela mídia sempre foi o de cabelos lisos ou, no máximo, cacheados. Isso exclui os cabelos negros, mais enrolados. A pressão por se enquadrar no que é considerado fashion em termos de penteado deixou marcas profundas na comunidade negra, especialmente entre as mulheres.

O ator e comediante Chris Rock lançou, em 2009, o documentário "Good Hair", que mostra a cultura do alisamento de cabelos entre as mulheres negras americanas. De forma bem humorada e profunda, o filme mostra como mulheres chegam a assumir riscos de saúde em busca de um padrão irreal de penteado. Rock apresenta os efeitos do uso do hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, para o relaxamento dos fios, prática que pode causar ferimentos graves. Ao final, o comediante apresenta sua filha com um belo penteado afro e diz: “ela não terá de passar por isso.”

Em busca de uma solução para o problema, a anglo-holandesa Unilever, uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo, dona das marcas de shampoos Dove e Seda, entre outras, está apoiando iniciativas para acabar com a discriminação contra os cabelos negros e os penteados afro. Na Inglaterra, onde fica sua sede, a companhia acaba de lançar um fundo para apoiar iniciativas de orgulho negro, no valor de 170 mil libras, o equivalente a 1,2 milhão de reais.