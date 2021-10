O que querem os jovens brasileiros na Conferência do Clima, a COP26

Atuação na COP

Paulo Ricardo, com apenas 26 anos, e prestes a se formar em Energia e Sustentabilidade, pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é um dos representantes da Engajamundo nesta COP. Para participar, ele foi escolhido entre os colegas do grupo, que votaram entre os interessados de forma a disponibilizar à eles os recursos que a ONG capta por meio de doações.

O interesse de Paulo Ricardo em sustentabilidade começou na faculdade, mas com a intenção de ir além dos conceitos acadêmicos, e de notícias mais gerais sobre aquecimento global. “No Engajamundo, em 2017, encontrei uma forma acessível de falar de clima e outros temas da sustentabilidade, para além de, por exemplo, temas mais falados como derretimento das geleiras. Foi tudo muito natural e quando percebi já estava representando o grupo, indo às COPs, e coordenando as ações”, diz.

Nas COPs, o desafio do Engajamundo é conseguir contato com lideranças governamentais e de demais setores que impactam o meio ambiente, além de promover uma comunicação assertiva que amplia os discursos sobre o que lá acontece. “Somos reconhecidos pelas ações de ativismo nas COPs. Uma delas se deu em Paris, em 2015, quando o grupo entregamos o Prêmio “cara de pau” para a então Ministra Isabela Teixeira. Nossa ação repercutiu nas redes sociais e na imprensa quando ela apresentou proposta de desmatamento ilegal, sendo que a mesma já existia no código florestal brasileiro”, diz Paulo Ricardo.

Para este ano, há o esforço de continuar repercutindo nas redes, atraindo novos jovens e promovendo debates que sempre levem em conta a diversidade e inclusão. “Vamos acompanhar as sublideranças (de estados e prefeituras brasileiras) e promover debates sobre justiça climática. Precisamos reforçar que os principais afetados na do clima são as pessoas pretas, indígenas e periféricas, e que elas têm de estar no centro do debate”, afirma Paulo Ricardo. Por conta disto, hoje o núcleo administrativo do Engajamundo é composto por seis pessoas, e cinco são mulheres. Destas pessoas, cinco são do Norte e Nordeste.

Outro exemplo de jovem liderança é Amanda Costa, de 24 anos, que atua simultaneamente em diferentes frentes: empreende no Perifa Sustentável, atua como vice-curadora do Global Shapers HUB SP, comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial e mais. Com participação em duas COPs, foi por lá que ela conheceu o Engajamundo.

“Como estudante de Relações Internacionais, eu achava muito distante da minha realidade os debates das conferências. Parecia que para estar naquele espaço era preciso ser mais velha, rica e pós-doutoranda, mas naquele ambiente, onde predominam pessoas deste perfil, em 2017 encontrei um grupo de jovens brasileiros de roupas coloridas”, diz Amanda. A identificação foi tanta, que em seis meses, ela assumiu um cargo de coordenação.

Para ela, uma grande vantagem da organização é atrair outros jovens ao falar do tema de forma sexy. “Temos uma abordagem divertida, publicamos fotos com poses sexys e engraçadas para atrair o olhar e em seguida falar de temas sérios e importantes para o nosso futuro. É preciso mostrar que este lugar de transformação também é nosso”, diz Amanda.

Formada em Relações Internacionais pela Universidade Anhembi Morumbi, sua primeira participação na COP aconteceu após ser selecionada pela WORLD YMCA em 2017 para representar a juventude brasileira. Vinda da periferia de São Paulo, não bastou a aprovação para embarcar ruma à Alemanha. Para isto, ela precisou angariar recursos financeiro e, naquele ano, comprou bijuterias na 25 de março, em São Paulo, e revendeu na Universidade. Desta vez, na sua terceira COP, Amanda pediu ajuda nas redes sociais e recebeu doações que foram de cinco a quatro mil reais. “As pessoas estão acreditando em mim como a representação desse sonho coletivo”, afirma.

Na COP26, ela terá apoio de jovens da periferia que estarão em São Paulo e publicarão nas redes sociais o que acontece em Glasgow, sempre de forma atraente e fácil para o jovem. Além disto, Amanda será mediadora de um debate sobre juventude, clima e interseccionalidade no dia 5 de novembro, em parceria com o Brazil Climate Action Hub.

“Meu trabalho é levar o jovem da quebrada para estes espaços, faço isto com a Perifa Sustentável e outros programas voluntários. Na COP26 vou reforçar a importância da presença de pessoas pretas, indígenas, quilombolas e periféricas nos debates climáticos”, afirma Amanda.