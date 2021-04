ONU promove evento virtual de empreendedorismo sustentável

A ONU realiza nesta terça-feira, 13, uma feira online de negócios sustentáveis, a SDG Investment Fair. O evento, que terá duração de dois dias, tem o objetivo de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entre empreendedores. Os ODS são um conjunto de metas criado há cinco anos para reduzir a pobreza, a desigualdade e proteger o meio ambiente

Segundo a entidade, a pandemia provocou uma redução de quase 50% nos investimentos estrangeiros diretos, no primeiro semestre do ano passado. Essa parada na economia prejudicou o avanço dos ODS. Para reverter essa tendência, a ONU aposta em aumentar os investimentos privados em áreas críticas para o desenvolvimento dessa agenda, cujas metas estão estabelecidas para 2030.

Brasil atrasado

Os ODS são usados por países e empresas para definir projetos e políticas ambientais e de sustentabilidade. Entre as principais metas, que devem ser alcançadas em 2030, estão a de acabar com a pobreza, com a fome e assegurar uma vida saudável para todos. O descompasso entre o discurso e a ação pode estar relacionado à dificuldade de se compreender a relação entre as metas estabelecidas, a maioria delas de caráter social e ambiental, e os negócios das empresas.

Hoje, dos 17 ODS, o Brasil atingiria apenas um: assegurar o acesso confiável à energia para todos. O país enfrenta desafios significativos em dez objetivos, incluindo acabar com a fome e com a pobreza. Nos quesitos construir infraestruturas resilientes e fomentar a inovação, o desafio é permanente.