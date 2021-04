Organizadores da Conferência do Clima querem evitar impasses em negociações via Zoom

O acordo para limitar o aquecimento global não poderia ter acontecido sem uma monótona sala de reuniões. Foi em dezembro de 1997 quando autoridades dos Estados Unidos, União Europeia e Japão passaram 36 horas amontoados em uma sala do Kyoto International Conference Hall.

Quando os diplomatas finalmente saíram, tinham a base do primeiro acordo do mundo para combater a mudança climática. “Foi uma sessão de negociação muito dura”, disse Alden Meyer, especialista do think tank E3G que acompanha as negociações climáticas das Nações Unidas por mais de 20 anos.

O documento produzido em uma sala de conferências de Kyoto abriu caminho para o marco do Acordo de Paris quase duas décadas depois.

As negociações na importante reunião deste ano, a COP26, provavelmente serão igualmente pesadas, e com a possibilidade de serem realizadas via Microsoft Teams. Organizadores do evento começam a lidar com a possibilidade de terem que realizar todas ou algumas das sessões online se a pandemia de coronavírus não for controlada antes da conferência marcada para novembro em Glasgow, Escócia.

As negociações da maratona se tornaram marca registrada das negociações anuais sobre o clima. Nenhuma cúpula nos últimos anos terminou a tempo, já que os países varam a noite e tentam chegar a um acordo sobre questões espinhosas, como contribuições financeiras. Em Kyoto, os negociadores só terminaram quando uma exposição de lingeries começou a ser montada no local.

“Realmente espero que não precise ser virtual”, disse Anne-Marie Trevelyan, ministra do Reino Unido encarregada das questões de adaptação climática na COP26. “O poder de ter pessoas juntas em uma sala é indiscutível quando você tenta negociar a partir de muitas posições diferentes.”

A reunião deveria ter sido realizada no ano passado e já foi adiada uma vez por causa da pandemia. O governo do Reino Unido, que organiza o evento, diz que está fazendo todo o possível para garantir que isso não aconteça novamente e que os 197 países envolvidos possam se reunir pessoalmente para acertar os detalhes finais do Acordo de Paris.