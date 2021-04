Petrobras: presente incerto, futuro também

É verdade que o consumo da commodity atingirá seu pico histórico por volta de 2040, pelas contas da consultoria (a Agência Internacional de Energia estima que isso deve acontecer em 2030). Porém, as perspectivas favorecem os investimentos em produção.

“Mesmo com a transição energética, vemos que a demanda por petróleo nos próximos 10 anos será alta o suficiente para exigir mais investimentos”, afirma Ashutosh Singh, analista para o setor de produção de óleo e gás da S&P Global Platts.

“Os empreendimentos do pré-sal no Brasil têm um dos menores custos de equilíbrio e são competitivos até mesmo com o xisto dos Estados Unidos. Há pouco risco desses campos se transformarem em ativos encalhados.”

O petróleo vai acabar?

É a que o futuro do setor de petróleo se torna mais duvidoso, a depender da velocidade da eletrificação dos transportes e do desenvolvimento de novas matérias-primas não-fósseis, como o plástico verde. “Todo mundo sabe que o petróleo está com os dias contados”, afirma Victor Nehmi, gestor de commodities da gestora Sparta.

A partir dessa constatação, grandes petroleiras como BP, Shell, Repsol e Total fizeram compromissos de neutralizar suas emissões de carbono até 2050. Por trás da iniciativa ambiental, há um plano para aproveitar as oportunidades que surgirão no setor de renováveis e, por isso, essas empresas buscam se reposicionar no mercado.

“Estamos vivendo momentos interessantes. É uma das maiores transformações do setor de energia nas últimas décadas”, diz Mario Lindenhayn, CEO da BP no Brasil.

“Há um ano, a BP fez compromissos importantes e anunciou ao mercado que deixaria de ser uma empresa de petróleo e passaria a se posicionar como uma empresa integrada de energia. Isso significa revisitar nosso negócio. Não sairemos de óleo e gás, mas teremos um portfólio mais rico e focado no crescimento das energias renováveis.”

A Petrobras até que tentou ir pelo mesmo caminho das rivais. Mas, para o professor Edmar Almeida, do Instituto de Energia do Centro Técnico Científico da PUC-Rio, o contexto da petroleira brasileira é diferente.

“Não é que ela está atrasada. Ela tinha muitos investimentos em renováveis. A diferença é que ela é muito dependente do pré-sal. A missão é focar no pré-sal, desenvolver essas áreas. E não é pouca coisa”, diz Almeida. “A Petrobras já foi a empresa mais endividada do setor. Não é uma questão de escolha ( em renováveis), a não ser que ela vendesse os campos do pré-sal.”

Apesar de concordar que o caixa limitado impede a Petrobras de focar no curto prazo em investimentos “verdes”, a vice-diretora da Coppe-UFRJ, Suzana Kahn, defende que a petroleira reduza sua pegada de carbono na extração atual de carbono de petróleo. “Não há nenhum cenário em que a presença do petróleo e de seus derivados continue a mesma por mais algumas décadas”, afirma. “O que a Petrobras deveria fazer é buscar um petróleo com uma pegada de carbono menor. Como as outras petroleiras, que estão mantendo suas extrações e diminuindo as emissões.”

Futuro incerto

“É uma morte anunciada. As empresas de petróleo precisam decidir se querem ficar paradas no tempo ou fazer a transição para se tornarem companhias de energia”, afirma Fabio Alperowitch, sócio da FAMA Investimentos, gestora focada no universo ESG (sigla em inglês para critérios ambientais, sociais e de governança).

Aquelas que escolherem continuar se dedicando apenas aos combustíveis fósseis podem enfrentar duas consequências principais, segundo o gestor. A primeira é a exclusão do portfólio por parte dos investidores, que estão se tornando cada vez mais verdes.

Já a segunda é o aumento dos custos da própria atividade. “A Petrobras emite 62 milhões de toneladas de gás carbônico por ano e não paga nada por isso. Em um futuro não muito distante, será exigido que ela repare os danos causados ao meio ambiente e isso será incorporado na avaliação da empresa – o que, aliás, já devia estar sendo feito”, avalia Alperowitch.

Em paralelo, alternativas ao uso do petróleo ganham força. Segundo estimativas da Bloomberg New Energy Finance, a queda do consumo de petróleo deve se iniciar especialmente em razão do aumento do número de carros elétricos. A Tesla, empresa líder do setor, acumula alta de 91,19% em suas ações nos últimos quatro meses.

É esperado ainda que, com Joe Biden como presidente dos Estados Unidos pelos próximos quatro anos, os desafios da cadeia de petróleo sejam acelerados. “Vão surgir impostos cada vez maiores para estimular o uso de substitutos do petróleo e seus derivados”, diz Victor Nehmi, do Sparta.

Em entrevista à EXAME no fim de 2020, o então presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse que via a estatal apostando em petróleo e gás pelos próximos 20 ou 30 anos. E é de se esperar que o posicionamento a longo prazo não mude com a troca do comando exigida por Bolsonaro, dado que ele é um presidente conhecido por ter pouco apreço pela sustentabilidade e aos efeitos da emissão de carbono sobre o clima. Um risco para a empresa agora – e no futuro.