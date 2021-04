População mais velha está mais disposta a se tornar sustentável do que os jovens, diz pesquisa

A nova onda de preocupação ambiental e consumo responsável é liderada por jovens e por uma nova geração de consumidores que consideram o impacto frente às suas decisões de compra, certo? Errado. Ao menos de acordo com uma pesquisa elaborada pela Nox4Think, empresa de pesquisas e inteligência de mercado, em parceria com a Offerwise, empresa de pesquisas de mercado com foco na América Latina.

Realizada no período de 5 e 12 de novembro de 2020, a análise buscou compreender o impacto do aumento do consumo doméstico na pandemia e do delivery de alimentos no período. Foram 835 participantes com idades de 18 a 55 anos de idade das regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Norte do país. Destes, 83,5% afirmaram realizar pedidos no modelo de delivery.

A pesquisa mostrou que os adultos acima de 55 anos são os mais dispostos e aptos a adotarem novos comportamentos sustentáveis. Quando comparado aos demais grupos, os participantes dessa faixa etária se mostraram mais predispostos a reforçarem hábitos como o de reaproveitarem alimentos, receberem instruções sobre reúso de embalagens e a fazerem reciclagem delas.

Grande parte dos respondentes acima de 55 anos (68%) também apoiam a ideia de receberem descontos pela devolução de embalagens retornáveis, frente a 60% dos jovens entre 18 e 24 anos, por exemplo.