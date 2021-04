Projetos sustentáveis no Brasil devem atrair até R$ 3,6 tri nos próximos 20 anos

Para as próximas duas décadas, irão concentrar as maiores demandas por investimentos, segundo o documento, os setores de energia de baixo carbono, aquele voltado à geração de energias renováveis, e telecomunicações. Juntos, os dois irão atrair mais da metade (54%) dos recursos direcionados a investimentos sustentáveis nos próximos vinte anos. Em seguida estão os setores de saneamento básico e transporte urbano limpo, ambos com 14% das intenções de recebimento.

Por serem setores intensivos em capital, ou seja, demandam grandes quantias para a conclusão de projetos, as energias limpas e telecomunicações ocupam os primeiros lugares do ranking. A perspectiva de expansão das fontes eólica e solar faz com que a primeira fatia possa atrair nada menos do que 968 bilhões de reais nos próximos anos. “O mercado tem observado o de equipamentos solares fotovoltaicos despencaram e a alta na demanda por fontes limpas e renováveis - e isso destaca a energia como o setor mais proponente no Brasil”, diz João Lampreia, gerente da Carbon Trust no Brasil e um dos autores do relatório.

Já o avanço da fibra ótica justifica o destaque do setor de telecomunicações, segundo Lampreia. “Há um investimento já sendo feito desde 2010 pelas grandes operadoras, e a tendência é que isso siga rumo à uma universalização", diz.

Para cada setor, o relatório apresenta dois cenários de investimentos. O primeiro deles considera projeções e dados públicos já disponíveis, enquanto o segundo, chamado de cenário alternativo, avalia diferentes variáveis apontadas por especialistas entrevistados e tendências incorporadas pela Carbon Trust.

Com a pandemia, surge o interesse em investir em pr e infraestrutura mais resilientes, diz Katia Fenyves, gerente do Brazil Green Finance Programme. “O impacto sobre o clima é uma das variáveis que podem alavancar as projeções”. Ao passo em que a desaceleração econômica atingiu em cheio o Brasil, os projetos de infraestrutura sustentável podem servir de auxílio a países que buscam uma recuperação ágil e baseada em uma economia limpa. “Certamente as economias olham para isso com um diferencial”, diz.

Barreiras para investimentos

O documento também apresenta uma análise sobre os fatores que determinam - ou não - investimentos em setores chave de infraestrutura sustentável no Brasil. Segundo o documento, se de um lado há o entusiasmo do Governo em destravar projetos verdes, há o outro a cautela de investidores. Entre os principais entraves para o recebimento de recursos para projetos sustentáveis e a cautela do mercado estão o risco cambial, as avaliações do Brasil por agências de rating, cargas tributárias elevadas e a degradação ambiental contínua.

Segundo Lampreia, a captação do valor total projetado depende da capacidade do Brasil em solucionar corretamente esses entraves. “Ao passo em que todas essas barreiras forem resolvidas, o montante se torna cada vez mais provável”.