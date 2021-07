Carrefour e Assaí: resultados vão mostrar força do varejo alimentar físico

As redes varejistas Assaí (ASAI3) e Carrefour (CRFB3) divulgam hoje, 27, os resultados financeiros do segundo trimestre do ano. Em comum, as duas redes tiveram meses agitados no início do ano, com anúncios de cisão e, no caso do Carrefour, a aquisição da concorrente BIG, antigo Walmart Brasil.

Quer saber como a inovação pode ajudar o seu negócio? Faça o curso Inovação na Prática

Os primeiros três meses do ano foram positivos para o Assaí Atacadista. A companhia informou receita líquida de 9,45 bilhões de reais de janeiro a março e um líquido de 240 milhões de reais em seu primeiro balanço oficial, o que representa mais do que o dobro frente ao mesmo período do ano passado, quando teve 113 milhões de reais. O lucro antes de juros e impostos (Ebitda) no primeiro trimestre cresceu 44%, para 640 milhões de reais.