Seguradoras recorrem a startups contra efeitos da mudança climática

Por Sarah Holder e David Ingold, da Bloomberg Businessweek

A mudança climática está tornando mais severas as temporadas de incêndios na Califórnia, mas as condições que levam a qualquer incêndio permanecem consistentes: clima seco, mato, velocidade do vento e direção do vento. Empresas privadas e agências públicas estão correndo para desenvolver tecnologia para monitorar essas condições, na esperança de entender como os incêndios florestais se espalham – e prevê-los antes que aconteçam.

À medida que uma proporção maior do estado mais populoso do país pega fogo, as probabilidades de acertar essas previsões também aumentam. Seis dos sete maiores incêndios na história da Califórnia ocorreram desde agosto do ano passado, e a seca extrema em todo o oeste americano deixou especialistas preocupados que a temporada deste ano venha a se tornar particularmente ruim. Vidas humanas estão em jogo. O mesmo acontece com bilhões de dólares.

Há demanda por previsões de incêndios florestais tanto do setor público quanto de interesses comerciais. A partir de agora, grande parte da inovação está vindo de empresas de tecnologia que procuram atender às seguradoras que lutam contra incêndios cada vez mais caros e irregulares – uma tendência que pode determinar não apenas como o software de previsão seja usado, mas como é projetado. Essa dinâmica está em exibição com a Kettle, uma startup que criou um sistema preditivo usando inteligência artificial para ajudá-la a projetar apólices de resseguro que protegem as seguradoras contra o risco de incêndio florestal. Andrew Engler, que passou anos no setor de seguros, primeiro como líder de vendas na Allstate e depois como vice-presidente do Grupo Argo, e Nathaniel Manning, ex-diretor executivo do Ushahidi, aplicativo de terceirização coletiva de comunicação humanitária, a fundaram a Kettle em 2020.

As resseguradoras têm tradicionalmente usado uma técnica chamada modelagem estocástica, que analisa dados históricos para determinar a probabilidade de eventos aleatórios. Isso não funciona quando o sistema climático em mudança se comporta de maneiras que os humanos ainda não conhecem, diz Engler.

Os próximos 15 anos não serão como os últimos 500

“Se a maneira como se avalia o risco é,‘ OK, quantas vezes um incêndio florestal atingiu Los Angeles nos últimos 500 anos? Bem, já aconteceu duas vezes, então vamos fixar todos os nossos preços este ano a uma chance de 1 em 250 de que Los Angeles irá pegar fogo, 'você estará completamente errado, porque os próximos 15 anos não vão parecer como os últimos 500 ”, diz ele. “Então, entendendo isso, temos aqui uma grande oportunidade”.

A Kettle está procurando analisar enormes quantidades de imagens geoespaciais para encontrar padrões emergentes. Ela obtém dados de satélites e mapas de dados meteorológicos para prever as áreas da Califórnia com maior risco de incêndios florestais.

Muitas seguradoras responderam a uma tendência de temporadas de incêndios recordes aumentando os preços ou recusando-se a cobrir algumas áreas. O problema se agravou o suficiente para que o Comissariado de Seguros da Califórnia emitisse moratórias sobre o cancelamento ou recusa em renovar o seguro em algumas zonas postais atingidas por uma emergência de incêndio por um ano após o incêndio naquela área.

A tese de Engler é que muitas áreas que as seguradoras evitam são mais seguras do que parecem. No ano passado, o terceiro pior ano da história do incêndio na Califórnia, quase 11.500 propriedades foram destruídas e 18 milhões de hectares queimados. Embora devastador, diz ele, essa era apenas uma fração dos 14 milhões de casas no estado e 4% das terras. “Quando vemos a resposta de um segmento que diz ‘O estado não pode ser segurado’, isso é totalmente incorreto”, diz ele.

A tecnologia preditiva está ligada a um novo modelo de negócios de resseguro. Normalmente, as seguradoras trabalham com várias resseguradoras para cobrir todo o seu portfólio. A Kettle modela o risco de todo o portfólio de uma seguradora e, em seguida, oferece a venda de apólices específicas contra incêndio que cobrem uma fração dessas casas nas áreas onde o modelo da Kettle tem mais certeza sobre os padrões de incêndio. Segundo o relatório, 26 operadoras solicitaram um modelo de seus riscos.

A empresa recentemente usou dados históricos para ver como seu modelo teria se saído durante a temporada de incêndios de 2020. Ela examinou os 14 maiores incêndios florestais daquele ano na Califórnia e descobriu que 11 deles ocorreram em áreas rotuladas pelo software da Kettle como os 10% das áreas mais prováveis ​​de sofrer incêndios florestais em 2020; todos os 14 incêndios estiveram nos 20% principais.

A Kettle tem atraído investidores externos para seus programas de subscrição, mas também planeja colocar o próprio dinheiro quando começar a elaborar apólices no ano que vem. A empresa argumenta que assumir algum risco a alinha melhor com os interesses de seus clientes do que se vendesse apenas assinaturas de software.

Há uma grande diferença entre saber quais áreas têm probabilidade de pegar fogo e quais realmente irão se queimar em qualquer período de distinto tempo, diz Andre Coleman, cientista pesquisador sênior do Pacific Northwest National Laboratory (Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífico). Mesmo as áreas mais propensas a incêndios precisam apenas de uma faísca, e nenhum software é bom o suficiente para prever qual trecho da rodovia terá o cigarro fatídico atirado pela janela do carro, ou a localização e o momento do chá de bebê de revelação muito exagerada. “Ao se coletarem os dados de risco de incêndio conforme publicados por terceiros e os sobrepuser onde os incêndios estão realmente acontecendo, não há uma correlação realmente forte”, diz Coleman.

Milhões de cenários teóricos

Coleman concorda com Engler que as mudanças climáticas estão complicando as técnicas convencionais de previsão. Os incêndios estão regularmente abrindo novos caminhos. O Dixie Fire, um incêndio ativo que já é o segundo maior na história da Califórnia, se tornou o primeiro a atravessar a Sierra Nevada desde o sopé até o lado leste do vale. A equipe de Coleman está desenvolvendo ferramentas para aumentar a consciência situacional para as pessoas no local no caso de um incêndio.

Os modelos da empresa são responsáveis ​​pela incerteza de , simulando milhões de cenários teóricos. “Não se pode prever cada rajada de vento - cada uma, você entende, das folhas das plantas e qual é a densidade de umidade”, diz Engler. Mas existem "padrões emergentes que vemos nessas conflagrações maiores com tudo que está dando errado e que se pode começar a aprimorar, e essas são as áreas que vamos considerar mais perigosas com o tempo".

Outras entidades com interesses nos incêndios florestais da Califórnia têm seus próprios mecanismos de tecnologia preditiva. A State Farm Insurance, a MetLife e outras seguradoras usam software de startups como da Cape Analytics da Zesty IA, que também usam IA e décadas de imagens de satélite para entender os fatores de risco em micro nível. Esse nível de detalhe pode permitir que se examinem as características de lares individuais – como vegetação desalinhada na zona de combustão a até 3 metros de uma casa – e políticas de mais alinhadas com esse risco. O Serviço Florestal dos EUA está incorporando modelos de IA em sua estratégia de combate a incêndios florestais, pilotando o RADR-Fire, um produto que usa tecnologia infravermelha e imagens de satélite para ajudar bombeiros a rastrear incêndios através de fumaça e neblina.

Ter o tipo de representação sofisticada de risco que a Kettle está desenvolvendo também pode ajudar bombeiros e autoridades locais a criar planos de evacuação de curto prazo, determinar onde construir aceiros e melhor alocar os recursos. Engler e Manning dizem que pretendem compartilhar suas descobertas com empresas de serviços públicos, bombeiros e com o Serviço Florestal. Mas, por enquanto, estão focados exclusivamente nas seguradoras, uma decisão que influencia o formato de seu produto. Por exemplo, a Kettle usa suas novas previsões apenas duas vezes por ano porque é assim que as resseguradoras vendem novas apólices, embora colete novos dados constantemente.

A definição de risco de uma seguradora – e, portanto, insumos e metodologia de suas previsões – também pode ser diferente da definição de protagonistas públicos, diz Sean Triplett, líder de equipe de ferramentas e tecnologia do Serviço Florestal. Os intervalos de confiança da Kettle são baseados no risco monetário que eles se sentem confortáveis ​​em assumir, enquanto o Serviço Florestal está "preocupado com todo o ecossistema", diz ele. “Estamos preocupados com toda a comunidade, estamos preocupados com os outros valores em risco – as linhas de energia, a qualidade da água, tudo o que está envolvido nisso.”

Outros argumentam que a prioridade deveria ser desencorajar o desenvolvimento arriscado, não procurar maneiras de reclassificar áreas para que as seguradoras as cubram. “Precisamos de restrições mais rígidas para licenças de construção e [para] que as incorporadoras as respeitem”, escreve Dominique Bachelet, professora associado da Universidade Estadual do Oregon, por e-mail.

Manning diz que não é contra desincentivar o desenvolvimento em áreas propensas a incêndios, mas afirma que a hesitação generalizada das seguradoras também é prejudicial. Ele não aceita a implicação de que o seguro é, de alguma forma, uma aplicação menos válida do que a resposta de emergência. “Essa solução de seguro é simplesmente linda, mas tem uma reputação muito ruim”, diz ele. Depois de um desastre, há grande sofrimento e atenção internacional, argumenta ele, mas a adversidade continua depois que a aguda passa. “Depois que todos vão embora – as notícias e os primeiros socorristas – ficam basicamente apenas a comunidade local e as seguradoras, por anos.