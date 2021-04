Sem aglomeração e sem carbono: esta empresa faz shows serem amigáveis ao meio ambiente

As “lives sustentáveis” serão cada vez mais comuns, segundo Rossi. A dianteira continuará com artistas e personalidades comprometidas com a causa ambiental e social, tal como o DJ, mas devem se tornar populares com o passar do tempo e com a crescente preocupação acerca das mudanças climáticas. “Outros setores já percebem a necessidade de sermos neutros em carbono de agora em diante”, afirmou. Sob o ponto de vista energético, será cada vez mais simples a ocorrência de shows considerados “limpos”, e a primeira apresentação sustentável do DJ brasileiro mostra que, mesmo em contexto de pandemia, a onda de transmissões ao vivo també pode ajudar a salvar o planeta.

Segundo Rossi, não serão apenas os shows, mas todos eventos grandiosos, produtos e serviços passarão a ter uma percepção de que o entretenimento também implica em preocupação com o ambiente. “Esse foi o primeiro, mas não será o último. O Brasil verá, num curto período, muitos eventos que prezam pela energia limpa”, diz.

A ZEG mira avanços para um ano que, de acordo com a empresa, simboliza a entrada do Brasil no mercado de carbono. Para além da aproximação com artistas, a empresa tem uma ação com a Jaguar que pretende garantir que os primeiros 250 veículos elétricos da linha I-Pace consumam apenas energia renovável durante as recargas dos primeiros 8 anos de circulação.

O olhar para a indústria e por produtos e serviços que mirem a preocupação ambiental já trouxe investimento superiores a 50 milhões para projetos viabilizados pela ZEG. Para 2021, a empresa estima faturar em torno de 17 milhões de reais, 25 vezes o valor obtido em 2020, quando o faturamento foi de 700 mil reais.