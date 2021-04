Referência em ESG no país, Suzano teve lucro quatro vezes maior no 4º trimestre

A fabricante de papel e celulose Suzano anunciou nesta quarta-feira, 10, os resultados financeiros do 4º trimestre do ano passado, período que vai de outubro a dezembro. Segundo a empresa, o líquido foi de 5,9 bilhões de reais, valor quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a empresa lucrou 1,18 bilhão de reais.

Ao longo de todo o ano de 2020, a Suzano teve um aumento de 14% na sua receita líquida, totalizando 8 bilhões de reais. Segundo a empresa, o valor é resultado da alta depreciação do real frente ao dólar. O bom resultado compensou a retração de 13% nas vendas de papel e celulose durante todo o ano quando comparado às vendas de 2019, graças ao menores custos da matéria-prima.

A Suzano é uma das pioneiras na adoção da agenda ESG (sigla em inglês para a preocupação do mundo corporativo nas áreas ambiental, social e de governança) no Brasil, e o alto padrão das ESG da fabricante servem de espelho para o mercado, sobretudo para indústrias que, tal como a de papel, ainda dependem diretamente da exploração de recursos naturais.

As ações ambientais da Suzano estão baseadas em um plano estratégico que compreende metas de e que devem ser atingidas até 2030. Um exemplo disso está no comprometimento da empresa em reduzir em pelo menos 15% suas emissões de CO2 e o desejo de aumentar em 50% a exportação de energias renováveis até o final da década.

Do ponto de vista social, a Suzano mira uma maior representatividade em conselhos, reservando até 30% dos cargos de liderança para negros e mulheres nos próximos 4 anos. Além disso, a Suzano materializa os temas de educação e distribuição de renda ao se comprometer em tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza nas suas áreas de atuação e aumentar o índice da educação básica (ideb) em 40% dos municípios onde atua.

Sequestro de carbono

A Suzano é uma das principais sequestradoras líquidas de carbono do Brasil. Na prática, isso significa que, além de para reduzir as emissões das operações, a empresa também é capaz de retirar da atmosfera o carbono que já foi emitido. Para isso, a empresa se vale de inúmeras áreas de reflorestamento - 1,3 milhões de hectares para ser mais exato.

Em 2019, o sequestro de carbono da Suzano totalizou 15,4 milhões de toneladas de CO2, segundo dados da empresa. Uma porcentagem mínima quando comparada às emissões declaradas no ano: 3,7 milhões de toneladas.

Recentemente, o projeto de reflorestamento da empresa foi destaque na ONU entre as iniciativas privadas que contribuem para o enfrentamento das mudanças climáticas. Segundo a empresa, o projeto, que promove a preservação e reflorestamento de habitats degradados na Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, já resultou no plantio de 10,7 milhões de árvores.