Tembici anuncia que vai disponibilizar mais 10 mil bicicletas até 2022

A Tembici, startup que opera as conhecidas bikes do Itaú, anunciou nesta quinta-feira (3) que vai disponibilizar mais 10 mil bicicletas até 2022. A ação faz parte da estratégia de expansão da companhia, que recebeu um aporte de 47 milhões de dólares no último ano em uma rodada série B de captação.

"Somente nos primeiros meses deste ano, já tivemos cerca de 7 milhões de deslocamentos realizados pelos nossos usuários com nossas bicicletas, o que nos motiva ainda mais a continuar investindo no desenvolvimento de cidades inteligentes e na revolução que sempre acreditamos”, afirma Tomás Martins, CEO e co-fundador da Tembici.

Até o fim do próximo ano, a empresa deve dobrar de tamanho e, para isso, investe em diversas frentes: expansão do número de estações, chegando a cidades como Brasília, investimento em tecnologia e em modelos elétricos.

Neste último tópico, a empresa já investiu em mais de mil bicicletas elétricas, incorporadas ao seu sistema em setembro de 2020. Pelo menos metade desse total foi destinado ao iFood Pedal, plataforma em que as bikes são utilizadas por enrtregadores. Em fevereiro deste ano, o número de viagens realizadas com essas bicicletas bateu recorde: 4 mil viagens em um único dia, crescimento de 45% em relação ao lançamento.

Também em 2021, a empresa anunciou que vai disponibilizar bicicletas de forma gratuita para quem for se vacinar. A parceria abrange as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Vila Velha e com o governo de Pernambuco. Para utilizar o serviço, o ciclista terá de baixar o aplicativo Bike Itaú ou Tembici (para moradores de Vila Velha), criar uma conta, caso não tenha, selecionar o plano “vacinação” e adicionar o código PRIMEIRA ou SEGUNDA.

Por fim, a startup colocou em prática neste ano o programa de aceleração "Vai Longe", em que pessoas podem submeter projetos até o dia 20 de junho. Serão selecionados projetos que coloquem a bicicleta como protagonista. que serão analisados pela Tembici e pela Transporte Ativo. Ao todo, devem ser escolhidos quatro vencedores, dentro das categorias Educação e conscientização, Promoção ao uso de bicicletas e Estudos e Pesquisas. O prêmio de R$ 50.000 será dividido entre os ganhadores.

O movimento de expansão vai ao encontro do aumento dos gastos com ciclismo por parte dos brasileiros. Segundo uma pesquisa do Itaú, os consumidores aumentaram seus gastos com bicicletas em 54,4% no ano passado. O levantamento leva em consideração os gastos com cartões de crédito e débito processados pela Rede, empresa de pagamentos eletrônicos do banco.

Globalmente, o uso de bicicletas também aumenta. Uma pesquisa divulgada pelo Google nesta quarta-feira mostrou que as buscas pelo termo continuam crescendo e, em países como a França, o aumento foi de mais de 300%. Além disso, as pessoas estão aumentando a distância percorrida com a bike. Em média, são 10% mais longas do que em 2020.