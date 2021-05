Um ano depois, morte de George Floyd ainda promove mudanças

“As gerações que estão entrando no mercado de trabalho hoje são muito menos tolerantes e não aceitam o ‘vai levar tempo’. Que tal agora? E se não, por que não?”, disse à agência Bloomber a ex-executiva do Goldman Sachs Edith Cooper. “Esse é o sentimento que todos nós estamos tendo. Estou animada com isso. Significa que simplesmente não seremos pacientes.”

No Brasil, uma pesquisa do Instituto Locomotiva reforça a dificuldade de superar o racismo estrutural. Apesar de representarem 56% da população, os negros constituem 37% das classes A e B, com grande predominância na B. Nas classes D e E, eles são 74%. Mais de 80% dos negros estão nas classes C, D e E. O estudo foi encomendado pelo Carrefour e faz parte de uma série de compromissos feitos pela empresa após o assassinato de João Alberto Silveira Freitas em uma loja da rede. Negro, Beto, como era conhecido, foi perseguido e espancado até a morte por seguranças do supermercado, que o acusaram de furto.

Uma das medidas mais tomadas por empresas após a morte de Floyd foi a de fortalecer seus programas de diversidade. O Magazine Luiza foi um dos primeiros a lançar um programa de trainee apenas para negros. A fabricante de bens de consumo P&G, por sua vez, lançou um programa de desenvolvimento para empreendedores negros.

Algumas marcas foram revistas. A Pepsi aposentou a marca Aunt Jemima e reconheceu que seu nome e logotipo reforçavam um estereótipo racial. Outras empresas fizeram o mesmo. A Bombril retirou do mercado a marca Krespinha, a Suvinil mudou o nome de oito cores de seu portfólio, retirando títulos como “pele de pêssego” e “pele bronzeada”, e a L’Oreál decidiu retirar expressões como “clareamento” e “branqueador” de seus produtos.

Os esforços, no entanto, não revertem um quadro extremamente negativo. Um estudo sobre a diversidade na indústria de tecnologia descobriu que as empresas que fizeram declarações de solidariedade tinham em média 20% menos funcionários negros do que aquelas que não o fizeram. É a prova de que apenas palavras não são serão suficientes para acabar com o racismo.