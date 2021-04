O mundo de ações SALVE O SEU PROGRESSO

Como analisar se uma ação está cara ou barata?

Não há uma forma única de avaliar ações. Na análise fundamentalista, é preciso ficar atento aos indicadores financeiros, como a rentabilidade, o endividamento e o potencial de crescimento a médio e longo prazo da empresa. Outros aspectos importantes são a governança, o próprio preço da ação e o cenário macroeconômico.

Tipos de análise

Existem dois tipos principais de análises para ações: a análise fundamentalista e a análise técnica.

Análise fundamentalista

A análise fundamentalista é baseada em fundamentos das empresas e leva em conta informações como expectativa de resultados, balanços, projeção de lucro e receita.

Essa tipo de análise trabalha com o conceito de múltiplos fundamentalistas. Esses múltiplos são os indicadores extraídos tanto de informações das empresas quanto do mercado. Eles podem ser usados como referência para comparar ações de uma empresa com outra e entender se o papel está caro ou barato.

Análise técnica

A análise técnica, também chamada de análise gráfica, é baseada em dados, tabelas e gráficos que mostram o desempenho histórico dos preços e volumes negociados dos ativos para identificar tendências do seu comportamento e, de certa forma, indicar as tendências futuras.

Como saber se uma ação está cara ou barata?

Muitos fatores podem influenciar nos preços das ações e nas suas oscilações. Entram na conta fatores como prejuízo ou lucro nos resultados, decisões econômicas, cenário externo e até a visão do mercado sobre uma determinada empresa.

A própria movimentação do mercado também tem um impacto nos preços dos ativos. Mas preço é diferente de valor.

Enquanto o preço de uma ação fica atrelado à divulgação de resultados, proximidade da data de pagamentos de dividendos, variações de oferta e demanda e outros fatores, o valor de uma companhia não é alterado diariamente. Por isso, uma ação com preço alto nem sempre estará cara, assim como uma ação com preço baixo nem sempre estará barata.

Esse processo de avaliar o valor de um determinado ativo é chamado, no mercado financeiro, de valuation.

Como descobrir o preço justo de uma ação?

Uma das formas de calcular se o preço de uma ação está caro ou barato é por meio dos múltiplos, que relacionam o preço do papel e outras variáveis como lucro (P/V) e valor patrimonial (P/VPA).

Outra forma de fazer isso é analisando o Fluxo de Caixa Descontado, que projeta os lucros futuros da empresa.

Preço/Lucro ou P/L

O preço sobre lucro ou P/L mede a relação entre o preço de uma ação no momento atual e o lucro por ação dos últimos 12 meses.

Esse cálculo é feito dividindo o preço por ação pelo lucro por ação.

Preço/Valor Patrimonial ou P/VPA

O valor patrimonial da ação, ou VPA, é o resultado da divisão do patrimônio líquido de uma empresa pelo seu número total de ações. Uma vez com esse dado, é preciso dividir o preço da ação unitária pelo VPA. Assim, é possível chegar ao P/VPA.

Se o resultado dessa divisão ficar acima de 1, isso pode indicar que a ação está cara e se ficar abaixo de 1, isso pode ser indicador de que a ação está barata. Mas este dado não deve nunca ser avaliado sozinho, fora de contexto ou ser usado para comparar empresas de setores diferentes. Isso porque muitas empresas, como as de tecnologia, podem não ter um valor patrimonial tão alto e ainda assim gerar muito lucro.

Mas no caso de Fundos Imobiliários, ou FIIs, um outro ativo de renda variável, este é um dos indicadores mais importantes, já que o negócio dos FIIs é baseado justamente em patrimônio.

Return on Equity ou ROE

Este indicador aponta o retorno sobre o investimento feito pelos acionistas e é calculado dividindo o lucro líquido da empresa pelo seu patrimônio líquido. Todas essas informações ficam disponíveis nos balanços que as empresas de capital aberto precisam divulgar.

Dividend Yield ou DY

O DY ou dividend yield significa rendimento do dividendo. Ele indica a rentabilidade dos dividendos de uma determinada empresa com relação ao preço de suas ações.