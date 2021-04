O que saber para escolher SALVE O SEU PROGRESSO

Como escolher um fundo de investimento?

Antes de escolher um fundo de investimento é preciso saber qual é o objetivo dessa decisão e conhecer seu perfil do investidor. Essas informações ajudam a nortear todas as decisões de escolha, já que cada fundo tem uma estratégia de investimento e riscos diferentes, com prazos de acordo com os objetivos.

Para decidir em qual fundo aplicar, o investidor deve conhecer a estratégia de investimento do fundo, pesquisar sobre a gestora, responsável pelas decisões de investimento, conhecer a rentabilidade passada desse fundo e ter as informações sobre resgate, liquidez e cobrança de taxas.

A maior parte dessas informações pode ser encontrada na lâmina de informações essenciais do fundo, que deve conter ainda o retorno do fundo nos últimos cinco anos e a composição do portfólio de investimentos

Essa lâmina precisa ser divulgada pelo administrador do fundo em um site oficial, de maneira aberta, sem necessidade de uso de login e senha.

Como comparar os fundos de investimento

Para definir qual fundo escolher é importante também conhecer o indicador de referência ou benchmark usado pelo gestor do fundo. É com base nesse indicador que o investimento estará sujeito à cobrança de uma taxa de performance, por exemplo.