Como escolher uma corretora para investir?

Uma corretora de valores é uma empresa que atua no sistema financeiro com a função de intermediar a compra e a venda de títulos mobiliários a seus clientes. Nesse sentido, as corretoras atuam como uma espécie de supermercado financeiro, pois disponibilizam uma série de produtos (fundos, CDBs, ações etc.) a investidores.

Para fazer esse trabalho, as corretoras recebem uma autorização do Banco Central e são fiscalizadas pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários.

Quem está em dúvida sobre qual corretora escolher para investir deve avaliar alguns pontos da instituição financeira, como os serviços oferecidos, as taxas e tarifas cobradas, a diversidade de produtos de investimento, o atendimento oferecido aos clientes e a reputação da corretora

Critérios para escolher uma corretora

Os critérios para escolha da corretora ideal vão variar de acordo com cada perfil. Um investidor que tem interesse em investir em ações, por exemplo, ficará mais atento ao preço da corretagem e estabilidade do home broker.

Já um investidor que busque apenas comprar fundos de investimento ou aplicar no Tesouro Direto, não precisa analisar os detalhes das taxas de corretagem.