Como funcionam fundos de investimento?

Os fundos de investimento funcionam como uma espécie de condomínio, oferecendo acesso indireto para um conjunto de investidores a diferentes ativos e a uma gestão profissional por meio de cotas, que são frações do fundo.

Isso significa que quem investe em fundos de investimentos, a partir de valores mínimos de aplicação definidos caso a caso, compra cotas. O valor das cotas muda diariamente, acompanhando a performance do fundo. Essa variação diária é chamada de marcação a mercado.

Existem diferentes categorias de fundos, de acordo com os ativos em que investem e as estratégias que adotam. Os principais e mais populares no Brasil são: fundos de renda fixa, fundos de ações, multimercados e cambiais. Ou seja, fundos podem fazer a alocação em diversos ativos, como ações, juros, moedas e títulos públicos.

Como investir em fundos

Para investir em fundos o primeiro passo é escolher aquele que mais atende aos seus objetivos financeiros - e compreender se realmente os fundos são o produto mais recomendado ao seu perfil. Pensando nisso, a EXAME desenvolveu um quiz interativo de perfil de investidor(a), com relatórios e recomendações a partir dos resultados de cada internauta.

Vantagens dos fundos

O responsável por cuidar dos investimentos é o gestor, um profissional do mercado financeiro que fica responsável por tomar as decisões de compra e venda de ativos para o fundo, seguindo diretrizes pré-definidas.

A principal vantagem de investir em um fundo é justamente contar com o olhar de um especialista para tomar decisões de investimento. Outra vantagem importante é a oportunidade de diversificar a carteira, uma vez que, com apenas uma operação, o investidor pode ter acesso a vários ativos diferentes. No caso de fundos multimercados, são ativos de categorias diferentes, como ações, juros e câmbio, entre outros.