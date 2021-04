O mundo de ações SALVE O SEU PROGRESSO

Como o Ibovespa é calculado?

O Ibovespa é o principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3. Ele é calculado em tempo real, baseado no desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice. Dessa forma, ele funciona como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado.

Relembrando: O Ibovespa é uma carteira teórica formada atualmente por 81 ações e units de companhias listadas na Bolsa, selecionadas com base no volume negociado nos meses anteriores a cada revisão da composição.

Para quem investe em ações, o Ibovespa é o benchmark ou a principal referência para comparar a valorização ou desvalorização de um papel específico.

O peso de cada uma das ações no Índice Bovespa varia de acordo com o volume das suas negociações, ou seja, de acordo com a liquidez desses papéis. Isso significa que o índice pode subir, mesmo que algumas das ações da composição estejam em queda. Como alguns ativos têm um peso maior no Ibovespa, essas ações podem puxar o índice para cima ou para baixo.

O que significam os pontos do Índice Bovespa?

O Ibovespa é medido em pontos. Cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.