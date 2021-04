Quem é você no mundo dos investimentos SALVE O SEU PROGRESSO

Diversificação de investimentos: o que é e como fazer?

A diversificação de investimentos é a estratégia de alocação de recursos em produtos com características diferentes, de modo que o eventual desempenho negativo de um investimento específico não represente perdas muito grandes no patrimônio total, pois haverá outros ativos no portfólio para equilibrar riscos e retorno.

Em outras palavras, a estratégia de diversificação é uma forma de investir com mais segurança, potencializando a rentabilidade. É comumente associada à famosa frase “não coloque todos os seus ovos na mesma cesta”, muito repetida entre investidores.

Como diversificar a carteira de investimentos?

A diversificação da carteira precisa respeitar os objetivos financeiros, o capital disponível e o perfil do investidor. É uma combinação de diversos investimentos com risco, liquidez e rentabilidade variadas.

A estratégia deve ser utilizada somente para investimentos que vão além da reserva de emergência, uma vez que esse montante precisa estar investido em um ativo com alta liquidez e alta segurança.

A técnica de diversificar investimentos pode ser aplicada tanto em apenas uma classe de ativos, como a renda fixa, por exemplo, para quem tem o perfil conservador. Ou em diversas classes, incluindo a renda variável e ativos atrelados a diferentes indexadores, como Ibovespa, dólar, ouro, entre outros, para investidores com perfil moderado e agressivo.