É possível perder dinheiro no Tesouro Direto?

É possível perder dinheiro no Tesouro Direto. Mas o prejuízo ocorre só em caso de resgate antecipado. Isso acontece porque, entre a data da compra e a do vencimento, o preço do título vai variar seguindo as condições de mercado e as expectativas para a taxa de juro. Essa variação de preço se chama marcação a mercado.

O que é a marcação a mercado?

A marcação a mercado, também chamada de Market to Market ou MtM, é a atualização do preço de um ativo de renda fixa ou da cota de um fundo de investimento pelo seu preço de mercado. Essa variação serve para o investidor saber quanto receberia se resgatasse o título naquele dia.

Embora possa acontecer com todos os títulos de renda fixa, a marcação a mercado costuma preocupar mais investidores de títulos prefixados ou híbridos.

Isso acontece porque o valor de face de um título (valor investido somado à rentabilidade), ou seja, quanto ele valerá no seu vencimento não se altera. Mas mudanças na taxa de juro, liquidez e na expectativa econômica podem fazer com que o valor que esse título custa hoje, também chamado de preço unitário ou PU, acabe sofrendo variações.

Se, por exemplo, os juros aumentarem, o PU diminuirá. Com isso, quem investiu quando as condições de mercado eram diferentes pode acabar observando um rendimento negativo na sua carteira.

A boa notícia é que quem carrega o título até o vencimento receberá sempre o valor que foi combinado no começo.