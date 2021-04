Quem é você no mundo dos investimentos SALVE O SEU PROGRESSO

Investimento a longo prazo: vantagens e onde investir?

Planejar as aplicações financeiras pensando em investimento a longo prazo, em resgates que podem acontecer depois de 10, 15, 20 anos, pode ser desafiador para quem está começando a investir e ainda precisa controlar o impulso de gastar. Mas essa estratégia tem grandes benefícios.

A principal vantagem de investir a longo prazo é justamente contar com o tempo a seu favor. Esse é o fator que vai fazer com que os juros compostos aumentem o seu patrimônio de maneira consistente: são juros incorporados ao patrimônio de forma sucessiva. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, maior será o seu rendimento.

Quais os melhores investimentos a longo prazo

Investimento a longo prazo na renda fixa

O maior benefício de investir a longo prazo em ativos da renda fixa é que a rentabilidade pode ser mais atrativa que títulos de curto e médio prazo. Os melhores investimentos para isso são: LCIs e LCAs, Tesouro Direto e debêntures.

Já investimentos a longo prazo, com rentabilidade pós-fixada atrelada à inflação, como o caso do Tesouro IPCA+, funcionam como uma espécie de boia de proteção. Dessa forma, ao investir em um ativo com essas características, o investidor garante que o rendimento ficará sempre acima da inflação do período.

Investimento a longo prazo na renda variável

Ações negociadas na Bolsa de Valores muitas vezes sofrem oscilações acentuadas no curto prazo. É a volatilidade, que dificulta prever se um ativo de renda variável terá uma boa rentabilidade em um determinado período.

Em investimentos a longo prazo as cotações das ações tendem a seguir os fundamentos e os resultados das companhias. Dessa forma, quem investe em empresas sólidas, com crescimento constante e baixo endividamento, pode se beneficiar da geração de lucro dessas empresas.

Essa tem sido a estratégia usada por alguns dos investidores mais famosos e conhecidos pelo crescimento do patrimônio, como o americano Warren Buffett, que possui ações de algumas companhias na sua carteira há mais de 30 anos. O brasileiro Luiz Barsi também seguiu essa estratégia e investe em ações de boas companhias visando o longo prazo.