O que é come-cotas?

Come-cotas é o nome dado à cobrança antecipada do Imposto de Renda em fundos de renda fixa, cambial e multimercados. O mecanismo ganhou esse nome porque o imposto é cobrado em cima das cotas que cada investidor possui no fundo, equivalente ao percentual do IR que seria cobrado sobre os rendimentos a cada seis meses.

No último dia útil de maio e novembro, os gestores do fundo vão calcular quanto é devido de imposto, considerando a menor alíquota aplicável -- de 20% para fundos de curto prazo e de 15% para fundos de longo prazo.

Quais fundos não possuem cobrança de come-cotas?

Nem todos os fundos de investimentos terão a cobrança do come-cotas.

Os fundos de ações não têm cobrança de come-cotas, mas existe a cobrança de uma alíquota única de 15% sobre o rendimento, descontada direto na fonte.

Os fundos de previdência também não tem cobrança e come-cotas e seguem regras específicas de tributação.