O mundo de ações SALVE O SEU PROGRESSO

O que é P/L (preço por lucro)?

O preço sobre lucro ou P/L é um dos chamados múltiplos de mercado. É muito utilizado por investidores para entender se o preço da ação de uma companhia está atrativo e serve para medir a relação entre o preço de uma ação no momento atual e o lucro líquido por ação dos últimos 12 meses ou dos 12 meses à frente.

É um dos indicadores utilizados na análise fundamentalista para avaliar o preço de uma ação.

O indicador sinaliza quantos anos seriam necessários para que o investidor conseguisse o retorno das ações que possui ou que planeja adquirir. Se o P/L é elevado, isso significa que levará mais tempo, o que pode significar, por sua vez, que a ação está cara; por outro lado, um P/L mais baixo representa um período menor de tempo para o retorno e que a ação está com preço atrativo.

Existem algumas referências que o investidor pode levar em consideração para o P/L: o indicador para o conjunto de ações do setor ou do próprio índice mais amplo, como o Ibovespa, por exemplo, naquele momento. A média histórica do P/L também é utilizada como referência para avaliação.

Como calcular o P/L

Para calcular o P/L basta dividir o preço da ação no mercado pelo lucro por ação em 12 meses. Esse lucro pode ser o dos 12 meses mais recentes ou uma projeção para os 12 meses seguintes.

Mas esse número sozinho não é suficiente para determinar se trata-se de um bom investimento ou não.

Uma boa análise fundamentalista deve levar outros múltiplos em consideração, como o endividamento e o potencial de crescimento da companhia.